https://ria.ru/20230729/bayden-1887095216.html
Байден признал свою седьмую внучку, которая родилась четыре года назад
Байден признал свою седьмую внучку, которая родилась четыре года назад - РИА Новости, 29.07.2023
Байден признал свою седьмую внучку, которая родилась четыре года назад
Президент США Джо Байден впервые признал свою седьмую внучку Нэйви, которая четыре года назад родилась вне брака у его сына Хантера. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T18:32
2023-07-29T18:32
2023-07-29T18:32
в мире
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден впервые признал свою седьмую внучку Нэйви, которая четыре года назад родилась вне брака у его сына Хантера. Отцовство Хантера Байдена было недавно подтверждено ДНК-анализом, и он уладил вопросы алиментов с подавшей на него в суд матерью ребенка Лунден Робертс. "Это не политическое, а семейное дело. Мы с (супругой) Джилл желаем только лучшего для всех наших внуков, в том числе Нэйви", - цитирует телеканал ABC заявление президента. В прошлом Джо Байден с раздражением реагировал на вопросы журналистов о Нэйви и отказывался на них отвечать. В своих мемуарах Хантер Байден пишет, что встречи с Лунден Робертс проходили в наркотическом угаре и почти не оставили воспоминаний, но он готов нести ответственность. Хантера Байдена судят за неуплату налогов и незаконное хранение оружия, а проверкой его зарубежных деловых связей и степени вовлеченности в них отца занялась палата представителей конгресса США.
https://ria.ru/20230726/biden-1886487845.html
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в мире, сша, хантер байден, джо байден
В мире, США, Хантер Байден, Джо Байден
Байден признал свою седьмую внучку, которая родилась четыре года назад
Байден признал свою седьмую внучку, родившуюся у его сына вне брака четыре года назад