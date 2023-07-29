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"Шестьсот лет": Байден пошутил над своим возрастом
"Шестьсот лет": Байден пошутил над своим возрастом - РИА Новости, 29.07.2023
"Шестьсот лет": Байден пошутил над своим возрастом
Президент США Джо Байден пошутил, что в политике находится уже шесть веков. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T01:29
2023-07-29T01:29
2023-07-29T01:55
сша
мэн (штат)
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил, что в политике находится уже шесть веков. "Я знаю, что по виду не скажешь, но я долго этим занимаюсь... Я здесь уже 600 лет", - сказал Байден на мероприятии по сбору средств в штате Мэн. Президента США цитирует пул Белого дома. Старейший президент в истории США 80-летний Байден часто иронизирует по поводу своего преклонного возраста, он ранее называл цифры в 200 и 300 лет, но настаивает, что в "расцвете сил".
https://ria.ru/20230728/bayden-1887000713.html
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сша, мэн (штат), джо байден, в мире
США, Мэн (штат), Джо Байден, В мире
"Шестьсот лет": Байден пошутил над своим возрастом
Президент США Байден пошутил, что занимается политикой уже 600 лет