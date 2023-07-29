https://ria.ru/20230729/avangard-1887061338.html

В ОАЭ откроют патриотический центр "Авангард"

В ОАЭ откроют патриотический центр "Авангард" - РИА Новости, 29.07.2023

В ОАЭ откроют патриотический центр "Авангард"

Центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) планируется открыть в сентябре 2024 года, рассказала РИА... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T14:10

2023-07-29T14:10

2023-07-29T14:10

общество

россия

московская область (подмосковье)

москва

сергей шойгу

андрей воробьев

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юнармия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) планируется открыть в сентябре 2024 года, рассказала РИА Новости директор российского центра Дарья Борисова на форуме "Россия - Африка". "Планируется открытие в сентябре 2024 года. Пока планируем, что в мае 2024 года к нам приедут специалисты заказчика, у нас на территории две недели будут проходить обучение. Потом те же люди, которые их обучали у нас в подмосковном "Авангарде", поедут в Абу-Даби и будут еще до полугода осуществлять внедрение программ в жизни", - рассказала Борисова в интервью РИА Новости. Она отметила, что по содержанию это будет практически на 100 процентов франшиза тех программ и разработок, которые сейчас есть в российском центре "Авангард". При этом программа культурно и религиозно адаптирована под быт арабских подростков. Борисова подчеркнула, что центру "очень приятно осознавать", что та идея, которую министр обороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин реализовали по поручению президента РФ Владимира Путина, "получает такое общественное, мировое признание". "Мы действительно уникальны во всем мире, и такого продукта больше не существует. Поэтому хочется очень верить, и у нашей команды есть желание такое, чтобы этот международный опыт, он не был единственным, и мы могли расширяться и в другие страны, на другие континенты", - сказала Борисова. Она предположила, что после саммита "Россия - Африка" и на Африканском континенте могут начать появляться подобные центры. "Мы, конечно, видим безусловную заинтересованность. На нашем стенде очень много посетителей, все спрашивают, для наших иностранных партнеров это вообще в новинку… Действительно, у людей вызывает большой интерес", - сказала директор центра. Также Борисова упомянула, что много запросов на организацию подобных центров поступает и от властей российских регионов, в течение трех лет работы "Авангарда" учебные патриотические центры повсеместно открываются в разных субъектах РФ. По ее мнению, необходимо унифицировать программу обучения и создать единую систему подготовки и переподготовки кадров, работающих в "Аванградах", "Юнармии", учебных клубах, военно-патриотических объединениях в школах. "Также и тех людей надо учить, которые придут в самом ближайшем будущем преподавать в школы начальную военную подготовку. Мы на своей базе готовы это делать, методики есть, программы есть, поэтому милости просим всех желающих", - заключила Борисова. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230729/bespilotnik-1887041697.html

https://ria.ru/20230729/avangard-1887039259.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

общество, россия, московская область (подмосковье), москва, сергей шойгу, андрей воробьев, сергей собянин, юнармия, форум "россия — африка"