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В ОАЭ откроют патриотический центр "Авангард" - РИА Новости, 29.07.2023
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14:10 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/avangard-1887061338.html
В ОАЭ откроют патриотический центр "Авангард"
В ОАЭ откроют патриотический центр "Авангард" - РИА Новости, 29.07.2023
В ОАЭ откроют патриотический центр "Авангард"
Центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) планируется открыть в сентябре 2024 года, рассказала РИА... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T14:10
2023-07-29T14:10
общество
россия
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андрей воробьев
сергей собянин
юнармия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) планируется открыть в сентябре 2024 года, рассказала РИА Новости директор российского центра Дарья Борисова на форуме "Россия - Африка". "Планируется открытие в сентябре 2024 года. Пока планируем, что в мае 2024 года к нам приедут специалисты заказчика, у нас на территории две недели будут проходить обучение. Потом те же люди, которые их обучали у нас в подмосковном "Авангарде", поедут в Абу-Даби и будут еще до полугода осуществлять внедрение программ в жизни", - рассказала Борисова в интервью РИА Новости. Она отметила, что по содержанию это будет практически на 100 процентов франшиза тех программ и разработок, которые сейчас есть в российском центре "Авангард". При этом программа культурно и религиозно адаптирована под быт арабских подростков. Борисова подчеркнула, что центру "очень приятно осознавать", что та идея, которую министр обороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин реализовали по поручению президента РФ Владимира Путина, "получает такое общественное, мировое признание". "Мы действительно уникальны во всем мире, и такого продукта больше не существует. Поэтому хочется очень верить, и у нашей команды есть желание такое, чтобы этот международный опыт, он не был единственным, и мы могли расширяться и в другие страны, на другие континенты", - сказала Борисова. Она предположила, что после саммита "Россия - Африка" и на Африканском континенте могут начать появляться подобные центры. "Мы, конечно, видим безусловную заинтересованность. На нашем стенде очень много посетителей, все спрашивают, для наших иностранных партнеров это вообще в новинку… Действительно, у людей вызывает большой интерес", - сказала директор центра. Также Борисова упомянула, что много запросов на организацию подобных центров поступает и от властей российских регионов, в течение трех лет работы "Авангарда" учебные патриотические центры повсеместно открываются в разных субъектах РФ. По ее мнению, необходимо унифицировать программу обучения и создать единую систему подготовки и переподготовки кадров, работающих в "Аванградах", "Юнармии", учебных клубах, военно-патриотических объединениях в школах. "Также и тех людей надо учить, которые придут в самом ближайшем будущем преподавать в школы начальную военную подготовку. Мы на своей базе готовы это делать, методики есть, программы есть, поэтому милости просим всех желающих", - заключила Борисова. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
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общество, россия, московская область (подмосковье), москва, сергей шойгу, андрей воробьев, сергей собянин, юнармия, форум "россия — африка"
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Сергей Шойгу, Андрей Воробьев, Сергей Собянин, Юнармия, Форум "Россия — Африка"
В ОАЭ откроют патриотический центр "Авангард"

В ОАЭ в сентябре 2024 года откроют центр военно-патриотического воспитания "Авангард"

© РИА Новости / Алексей Бойцов | Перейти в медиабанкГород Абу-Даби
Город Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Алексей Бойцов
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Город Абу-Даби. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) планируется открыть в сентябре 2024 года, рассказала РИА Новости директор российского центра Дарья Борисова на форуме "Россия - Африка".
"Планируется открытие в сентябре 2024 года. Пока планируем, что в мае 2024 года к нам приедут специалисты заказчика, у нас на территории две недели будут проходить обучение. Потом те же люди, которые их обучали у нас в подмосковном "Авангарде", поедут в Абу-Даби и будут еще до полугода осуществлять внедрение программ в жизни", - рассказала Борисова в интервью РИА Новости.
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Она отметила, что по содержанию это будет практически на 100 процентов франшиза тех программ и разработок, которые сейчас есть в российском центре "Авангард". При этом программа культурно и религиозно адаптирована под быт арабских подростков. Борисова подчеркнула, что центру "очень приятно осознавать", что та идея, которую министр обороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин реализовали по поручению президента РФ Владимира Путина, "получает такое общественное, мировое признание".
"Мы действительно уникальны во всем мире, и такого продукта больше не существует. Поэтому хочется очень верить, и у нашей команды есть желание такое, чтобы этот международный опыт, он не был единственным, и мы могли расширяться и в другие страны, на другие континенты", - сказала Борисова.
Она предположила, что после саммита "Россия - Африка" и на Африканском континенте могут начать появляться подобные центры.
"Мы, конечно, видим безусловную заинтересованность. На нашем стенде очень много посетителей, все спрашивают, для наших иностранных партнеров это вообще в новинку… Действительно, у людей вызывает большой интерес", - сказала директор центра.
Также Борисова упомянула, что много запросов на организацию подобных центров поступает и от властей российских регионов, в течение трех лет работы "Авангарда" учебные патриотические центры повсеместно открываются в разных субъектах РФ. По ее мнению, необходимо унифицировать программу обучения и создать единую систему подготовки и переподготовки кадров, работающих в "Аванградах", "Юнармии", учебных клубах, военно-патриотических объединениях в школах.
"Также и тех людей надо учить, которые придут в самом ближайшем будущем преподавать в школы начальную военную подготовку. Мы на своей базе готовы это делать, методики есть, программы есть, поэтому милости просим всех желающих", - заключила Борисова.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
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В центре "Авангард" прошли обучение более ста тысяч школьников
11:08
 
ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)МоскваСергей ШойгуАндрей ВоробьевСергей СобянинЮнармияФорум "Россия — Африка"
 
 
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