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Российские войска сковали все атаки ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 29.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:49 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/ataka-1887106056.html
Российские войска сковали все атаки ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов
Российские войска сковали все атаки ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 29.07.2023
Российские войска сковали все атаки ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов
Российская армия сковала все атаки украинских войск на Запорожской линии фронта, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T19:49
2023-07-29T19:49
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
владимир путин
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Российская армия сковала все атаки украинских войск на Запорожской линии фронта, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Наши ребята сковали все атаки украинских боевиков. Противник уничтожается на подступах к нашей первой линии обороны. Ощутимых успехов у врага нет. Ситуация находится под контролем", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, за последние дни на линии фронта сложилось относительное затишье. Попытки противника атаковать малыми группами пресекаются. "Украинские боевики перегруппировываются и зализывают раны после провала начала второй фазы своего контрнаступления", - подчеркнул Рогов. Минобороны РФ в субботу сообщило, что на южнодонецком и запорожском направлениях в результате ударов по сосредоточениям живой силы и техники противника уничтожено до 135 военных ВСУ. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
https://ria.ru/20230729/vsu-1887083441.html
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в мире, киев, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, НАТО
Российские войска сковали все атаки ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов

Рогов: российская армия сковала все атаки украинских войск на Запорожской линии фронта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Российская армия сковала все атаки украинских войск на Запорожской линии фронта, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Наши ребята сковали все атаки украинских боевиков. Противник уничтожается на подступах к нашей первой линии обороны. Ощутимых успехов у врага нет. Ситуация находится под контролем", - сказал РИА Новости Рогов.
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По его словам, за последние дни на линии фронта сложилось относительное затишье. Попытки противника атаковать малыми группами пресекаются.
«
"Украинские боевики перегруппировываются и зализывают раны после провала начала второй фазы своего контрнаступления", - подчеркнул Рогов.
Минобороны РФ в субботу сообщило, что на южнодонецком и запорожском направлениях в результате ударов по сосредоточениям живой силы и техники противника уничтожено до 135 военных ВСУ.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
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