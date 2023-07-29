https://ria.ru/20230729/afrika-1887122527.html

Путин рассказал о проблемах в Африке, но отметил, что есть прогресс

Путин рассказал о проблемах в Африке, но отметил, что есть прогресс - РИА Новости, 29.07.2023

Путин рассказал о проблемах в Африке, но отметил, что есть прогресс

Население в Африке бедное, но талантливое, там очень быстрый прогресс, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T22:53

2023-07-29T22:53

2023-07-29T23:49

африка

форум "россия — африка"

здоровье - общество

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886588067_0:153:3110:1902_1920x0_80_0_0_43462b86ccf1470aff8f5cfe69345c27.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Население в Африке бедное, но талантливое, там очень быстрый прогресс, заявил президент России Владимир Путин."Вы знаете, талантливые люди (в Африке - ред.). Очень быстро идет развитие, но да, бедное население еще. Это понятно, мы хорошо все знаем. Но прогресс очень быстрый", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230729/emissiya-1887129017.html

африка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

африка, форум "россия — африка", здоровье - общество, россия, владимир путин