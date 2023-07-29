https://ria.ru/20230729/afrika-1887122527.html
Путин рассказал о проблемах в Африке, но отметил, что есть прогресс
Путин рассказал о проблемах в Африке, но отметил, что есть прогресс - РИА Новости, 29.07.2023
Путин рассказал о проблемах в Африке, но отметил, что есть прогресс
Население в Африке бедное, но талантливое, там очень быстрый прогресс, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T22:53
2023-07-29T22:53
2023-07-29T23:49
африка
форум "россия — африка"
здоровье - общество
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Население в Африке бедное, но талантливое, там очень быстрый прогресс, заявил президент России Владимир Путин."Вы знаете, талантливые люди (в Африке - ред.). Очень быстро идет развитие, но да, бедное население еще. Это понятно, мы хорошо все знаем. Но прогресс очень быстрый", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230729/emissiya-1887129017.html
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Африка, Форум "Россия — Африка", Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о проблемах в Африке, но отметил, что есть прогресс
Путин: население в Африке бедное, но прогресс там очень быстрый