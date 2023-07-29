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Путин рассказал о проблемах в Африке, но отметил, что есть прогресс - РИА Новости, 29.07.2023
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22:53 29.07.2023 (обновлено: 23:49 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/afrika-1887122527.html
Путин рассказал о проблемах в Африке, но отметил, что есть прогресс
Путин рассказал о проблемах в Африке, но отметил, что есть прогресс - РИА Новости, 29.07.2023
Путин рассказал о проблемах в Африке, но отметил, что есть прогресс
Население в Африке бедное, но талантливое, там очень быстрый прогресс, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T22:53
2023-07-29T23:49
африка
форум "россия — африка"
здоровье - общество
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Население в Африке бедное, но талантливое, там очень быстрый прогресс, заявил президент России Владимир Путин."Вы знаете, талантливые люди (в Африке - ред.). Очень быстро идет развитие, но да, бедное население еще. Это понятно, мы хорошо все знаем. Но прогресс очень быстрый", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
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африка, форум "россия — африка", здоровье - общество, россия, владимир путин
Африка, Форум "Россия — Африка", Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о проблемах в Африке, но отметил, что есть прогресс

Путин: население в Африке бедное, но прогресс там очень быстрый

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка" . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Население в Африке бедное, но талантливое, там очень быстрый прогресс, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Вы знаете, талантливые люди (в Африке - ред.). Очень быстро идет развитие, но да, бедное население еще. Это понятно, мы хорошо все знаем. Но прогресс очень быстрый", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.
Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
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АфрикаФорум "Россия — Африка"Здоровье - ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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