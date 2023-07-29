Источник: африканские лидеры обсудили с Путиным инициативу по Украине
Некоторые африканские лидеры обсудили с Путиным инициативу по Украине, готовят заявление
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике
Рабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Ряд лидеров африканских стран обсудили на встрече с президентом России Владимиром Путиным мирную инициативу по Украине, готовится итоговое заявление, сообщил РИА Новости источник в одной из африканских делегаций.
"Вчера вечером лидеры африканской инициативы встретились с Путиным и обсуждали мирную инициативу по Украине. Встреча закончилась в 02.00, готовят итоговое коммюнике", - сказал источник.
С утра пятницы Путин провел пленарную сессию с участием руководителей делегаций стран Африки. Она продлилась около трех часов, стороны обсудили расширение взаимодействия в политической и экономической сферах, вопросы безопасности и продовольствия. После короткого перерыва главы африканских стран вместе с Путиным собрались на рабочий завтрак, который продолжался порядка четырех часов. Затем президент провел ряд двусторонних встреч с президентами африканских государств. Около полуночи стороны за рабочим обедом начали обсуждать ситуацию на Украине.