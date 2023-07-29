https://ria.ru/20230729/afrika-1887041303.html

Источник: африканские лидеры обсудили с Путиным инициативу по Украине

Источник: африканские лидеры обсудили с Путиным инициативу по Украине - РИА Новости, 29.07.2023

Источник: африканские лидеры обсудили с Путиным инициативу по Украине

Ряд лидеров африканских стран обсудили на встрече с президентом России Владимиром Путиным мирную инициативу по Украине, готовится итоговое заявление, сообщил... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T11:36

2023-07-29T11:36

2023-07-29T11:36

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Ряд лидеров африканских стран обсудили на встрече с президентом России Владимиром Путиным мирную инициативу по Украине, готовится итоговое заявление, сообщил РИА Новости источник в одной из африканских делегаций. "Вчера вечером лидеры африканской инициативы встретились с Путиным и обсуждали мирную инициативу по Украине. Встреча закончилась в 02.00, готовят итоговое коммюнике", - сказал источник. С утра пятницы Путин провел пленарную сессию с участием руководителей делегаций стран Африки. Она продлилась около трех часов, стороны обсудили расширение взаимодействия в политической и экономической сферах, вопросы безопасности и продовольствия. После короткого перерыва главы африканских стран вместе с Путиным собрались на рабочий завтрак, который продолжался порядка четырех часов. Затем президент провел ряд двусторонних встреч с президентами африканских государств. Около полуночи стороны за рабочим обедом начали обсуждать ситуацию на Украине.

https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, африка, владимир путин, форум "россия — африка", в мире