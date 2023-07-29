https://ria.ru/20230729/aeroport-1887050289.html
В бельгийском аэропорту отменили почти сто рейсов из-за забастовки пилотов
В бельгийском аэропорту отменили почти сто рейсов из-за забастовки пилотов - РИА Новости, 29.07.2023
В бельгийском аэропорту отменили почти сто рейсов из-за забастовки пилотов
Аэропорт Брюссель-Шарлеруа в Бельгии объявил об отмене 29 и 30 июля 96 рейсов авиакомпании Ryanair из-за проходящей в выходные забастовки пилотов, следует из... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T12:29
2023-07-29T12:29
2023-07-29T12:29
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БРЮССЕЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Аэропорт Брюссель-Шарлеруа в Бельгии объявил об отмене 29 и 30 июля 96 рейсов авиакомпании Ryanair из-за проходящей в выходные забастовки пилотов, следует из релиза, опубликованного на сайте аэропорта. "Аэропорт Брюссель-Шарлеруа информирует вас о том, что на 29 и 30 июля 2023 запланирована забастовка некоторых бельгийских пилотов авиакомпании Ryanair. Эта забастовка может привести к отмене рейсов, вылетающих из аэропорта Брюссель-Шарлеруа", - сказано в сообщении. На сайте приведен список 96 отменных рейсов, администрация аэропорта рекомендует пассажирам заранее проверять статус рейса. Пилоты требуют увеличения зарплаты, которую снизили после начала пандемии коронавируса, но так и не повысили после окончания кризиса. Кроме того, они рассчитывают на более мягкий график полетов. В начале июня компания Ryanair была вынуждена отменить 400 рейсов по всей Европе из-за забастовок авиадиспетчеров во Франции.
https://ria.ru/20230728/aeroporty-1886746682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, европа, франция, ryanair
В мире, Бельгия, Европа, Франция, Ryanair
В бельгийском аэропорту отменили почти сто рейсов из-за забастовки пилотов
Бельгийский аэропорт Брюссель-Шарлеруа отменил 96 рейсов из-за забастовки пилотов
БРЮССЕЛЬ, 29 июл - РИА Новости.
Аэропорт Брюссель-Шарлеруа в Бельгии объявил об отмене 29 и 30 июля 96 рейсов авиакомпании Ryanair из-за проходящей в выходные забастовки пилотов, следует из релиза, опубликованного на сайте
аэропорта.
"Аэропорт Брюссель-Шарлеруа информирует вас о том, что на 29 и 30 июля 2023 запланирована забастовка некоторых бельгийских пилотов авиакомпании Ryanair. Эта забастовка может привести к отмене рейсов, вылетающих из аэропорта Брюссель-Шарлеруа", - сказано в сообщении.
На сайте приведен список 96 отменных рейсов, администрация аэропорта рекомендует пассажирам заранее проверять статус рейса.
Пилоты требуют увеличения зарплаты, которую снизили после начала пандемии коронавируса, но так и не повысили после окончания кризиса. Кроме того, они рассчитывают на более мягкий график полетов.
В начале июня компания Ryanair была вынуждена отменить 400 рейсов по всей Европе
из-за забастовок авиадиспетчеров во Франции
.
В аэропортах Москвы и Петербурга на фоне непогоды задержали около 30 рейсов