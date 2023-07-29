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В бельгийском аэропорту отменили почти сто рейсов из-за забастовки пилотов - РИА Новости, 29.07.2023
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12:29 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/aeroport-1887050289.html
В бельгийском аэропорту отменили почти сто рейсов из-за забастовки пилотов
В бельгийском аэропорту отменили почти сто рейсов из-за забастовки пилотов - РИА Новости, 29.07.2023
В бельгийском аэропорту отменили почти сто рейсов из-за забастовки пилотов
Аэропорт Брюссель-Шарлеруа в Бельгии объявил об отмене 29 и 30 июля 96 рейсов авиакомпании Ryanair из-за проходящей в выходные забастовки пилотов, следует из... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T12:29
2023-07-29T12:29
в мире
бельгия
европа
франция
ryanair
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БРЮССЕЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Аэропорт Брюссель-Шарлеруа в Бельгии объявил об отмене 29 и 30 июля 96 рейсов авиакомпании Ryanair из-за проходящей в выходные забастовки пилотов, следует из релиза, опубликованного на сайте аэропорта. "Аэропорт Брюссель-Шарлеруа информирует вас о том, что на 29 и 30 июля 2023 запланирована забастовка некоторых бельгийских пилотов авиакомпании Ryanair. Эта забастовка может привести к отмене рейсов, вылетающих из аэропорта Брюссель-Шарлеруа", - сказано в сообщении. На сайте приведен список 96 отменных рейсов, администрация аэропорта рекомендует пассажирам заранее проверять статус рейса. Пилоты требуют увеличения зарплаты, которую снизили после начала пандемии коронавируса, но так и не повысили после окончания кризиса. Кроме того, они рассчитывают на более мягкий график полетов. В начале июня компания Ryanair была вынуждена отменить 400 рейсов по всей Европе из-за забастовок авиадиспетчеров во Франции.
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в мире, бельгия, европа, франция, ryanair
В мире, Бельгия, Европа, Франция, Ryanair
В бельгийском аэропорту отменили почти сто рейсов из-за забастовки пилотов

Бельгийский аэропорт Брюссель-Шарлеруа отменил 96 рейсов из-за забастовки пилотов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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БРЮССЕЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Аэропорт Брюссель-Шарлеруа в Бельгии объявил об отмене 29 и 30 июля 96 рейсов авиакомпании Ryanair из-за проходящей в выходные забастовки пилотов, следует из релиза, опубликованного на сайте аэропорта.
"Аэропорт Брюссель-Шарлеруа информирует вас о том, что на 29 и 30 июля 2023 запланирована забастовка некоторых бельгийских пилотов авиакомпании Ryanair. Эта забастовка может привести к отмене рейсов, вылетающих из аэропорта Брюссель-Шарлеруа", - сказано в сообщении.
На сайте приведен список 96 отменных рейсов, администрация аэропорта рекомендует пассажирам заранее проверять статус рейса.
Пилоты требуют увеличения зарплаты, которую снизили после начала пандемии коронавируса, но так и не повысили после окончания кризиса. Кроме того, они рассчитывают на более мягкий график полетов.
В начале июня компания Ryanair была вынуждена отменить 400 рейсов по всей Европе из-за забастовок авиадиспетчеров во Франции.
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