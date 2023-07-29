https://ria.ru/20230729/aeroport-1887050289.html

В бельгийском аэропорту отменили почти сто рейсов из-за забастовки пилотов

В бельгийском аэропорту отменили почти сто рейсов из-за забастовки пилотов - РИА Новости, 29.07.2023

В бельгийском аэропорту отменили почти сто рейсов из-за забастовки пилотов

Аэропорт Брюссель-Шарлеруа в Бельгии объявил об отмене 29 и 30 июля 96 рейсов авиакомпании Ryanair из-за проходящей в выходные забастовки пилотов, следует из... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T12:29

2023-07-29T12:29

2023-07-29T12:29

в мире

бельгия

европа

франция

ryanair

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg

БРЮССЕЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Аэропорт Брюссель-Шарлеруа в Бельгии объявил об отмене 29 и 30 июля 96 рейсов авиакомпании Ryanair из-за проходящей в выходные забастовки пилотов, следует из релиза, опубликованного на сайте аэропорта. "Аэропорт Брюссель-Шарлеруа информирует вас о том, что на 29 и 30 июля 2023 запланирована забастовка некоторых бельгийских пилотов авиакомпании Ryanair. Эта забастовка может привести к отмене рейсов, вылетающих из аэропорта Брюссель-Шарлеруа", - сказано в сообщении. На сайте приведен список 96 отменных рейсов, администрация аэропорта рекомендует пассажирам заранее проверять статус рейса. Пилоты требуют увеличения зарплаты, которую снизили после начала пандемии коронавируса, но так и не повысили после окончания кризиса. Кроме того, они рассчитывают на более мягкий график полетов. В начале июня компания Ryanair была вынуждена отменить 400 рейсов по всей Европе из-за забастовок авиадиспетчеров во Франции.

https://ria.ru/20230728/aeroporty-1886746682.html

бельгия

европа

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, бельгия, европа, франция, ryanair