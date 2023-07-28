https://ria.ru/20230728/zmeya-1886952605.html

Эксперт прокомментировал ситуацию с найденной на юге Москвы змеей

Эксперт прокомментировал ситуацию с найденной на юге Москвы змеей - РИА Новости, 28.07.2023

Эксперт прокомментировал ситуацию с найденной на юге Москвы змеей

Найденная на улице на юге Москвы змея - это маисовый полоз, который, возможно, уполз от хозяина, сейчас пресмыкающееся находится в Центре реабилитации диких... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T17:57

2023-07-28T17:57

2023-07-28T17:59

москва

сергей бурмистров

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Найденная на улице на юге Москвы змея - это маисовый полоз, который, возможно, уполз от хозяина, сейчас пресмыкающееся находится в Центре реабилитации диких животных, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров. Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что на улице в московском районе Южное Чертаново минувшей ночью прохожие встретили змею. "Это маисовый полоз, с ним все нормально. Сейчас он находится в Центре реабилитации диких животных", - рассказал Бурмистров. Он предположил, что декоративная змея могла "сбежать" от хозяина, такие ситуации периодически происходят в Москве.

https://ria.ru/20230718/zmeya-1884842233.html

https://ria.ru/20230710/zmei-1883946099.html

москва

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москва, сергей бурмистров