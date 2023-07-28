https://ria.ru/20230728/zmeya-1886952605.html
Эксперт прокомментировал ситуацию с найденной на юге Москвы змеей
Эксперт прокомментировал ситуацию с найденной на юге Москвы змеей - РИА Новости, 28.07.2023
Эксперт прокомментировал ситуацию с найденной на юге Москвы змеей
Найденная на улице на юге Москвы змея - это маисовый полоз, который, возможно, уполз от хозяина, сейчас пресмыкающееся находится в Центре реабилитации диких... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:57
2023-07-28T17:57
2023-07-28T17:59
москва
сергей бурмистров
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Найденная на улице на юге Москвы змея - это маисовый полоз, который, возможно, уполз от хозяина, сейчас пресмыкающееся находится в Центре реабилитации диких животных, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров. Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что на улице в московском районе Южное Чертаново минувшей ночью прохожие встретили змею. "Это маисовый полоз, с ним все нормально. Сейчас он находится в Центре реабилитации диких животных", - рассказал Бурмистров. Он предположил, что декоративная змея могла "сбежать" от хозяина, такие ситуации периодически происходят в Москве.
https://ria.ru/20230718/zmeya-1884842233.html
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москва, сергей бурмистров
Москва, Сергей Бурмистров
Эксперт прокомментировал ситуацию с найденной на юге Москвы змеей
Эксперт: найденная на юге Москвы змея — это маисовый полоз, вероятно, уползший от хозяина
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Найденная на улице на юге Москвы змея - это маисовый полоз, который, возможно, уполз от хозяина, сейчас пресмыкающееся находится в Центре реабилитации диких животных, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.
Ранее телеграм-канал Shot сообщил
, что на улице в московском районе Южное Чертаново минувшей ночью прохожие встретили змею.
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"Это маисовый полоз, с ним все нормально. Сейчас он находится в Центре реабилитации диких животных", - рассказал Бурмистров.
Он предположил, что декоративная змея могла "сбежать" от хозяина, такие ситуации периодически происходят в Москве.
Карту обитания змей на природных территориях Москвы разработала Мосприрода