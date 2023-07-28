https://ria.ru/20230728/zerno-1886988770.html
Председатель Афросоюза прокомментировал ситуацию с зерном
Председатель Афросоюза прокомментировал ситуацию с зерном - РИА Новости, 28.07.2023
Председатель Афросоюза прокомментировал ситуацию с зерном
Президент России готов помочь в разрешении ситуации с зерном, совместно со странами Африки думаем, как можно облегчить ситуацию с поставками, заявил... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:39
2023-07-28T20:39
2023-07-28T20:39
здоровье - общество
россия
африка
санкт-петербург
африканский союз
зерновая сделка
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886592339_0:0:3166:1781_1920x0_80_0_0_2f5db8e0e9c9962ddbb11af338b36c84.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России готов помочь в разрешении ситуации с зерном, совместно со странами Африки думаем, как можно облегчить ситуацию с поставками, заявил председатель Африканского союза Азали Ассумани. "Мы обсуждали вопрос зерна. Президент России сказал, что готов помочь нам даже бесплатно. Да, есть попытки разблокировать текущую ситуацию. Мы посмотрим, как можно это сделать, как облегчить такое бремя", - сказал он в ходе итогового заявления саммита "Россия - Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/postavki-1886972798.html
россия
африка
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886592339_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_b53503985d29c65aaed8615654e2b91c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, африка, санкт-петербург, африканский союз, зерновая сделка, форум "россия — африка"
Здоровье - Общество, Россия, Африка, Санкт-Петербург, Африканский союз, Зерновая сделка, Форум "Россия — Африка"
Председатель Афросоюза прокомментировал ситуацию с зерном
Ассумани: страны Африки и Россия думают, как разрешить ситуацию с зерном