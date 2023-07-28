https://ria.ru/20230728/zerno-1886988770.html

Председатель Афросоюза прокомментировал ситуацию с зерном

Председатель Афросоюза прокомментировал ситуацию с зерном - РИА Новости, 28.07.2023

Председатель Афросоюза прокомментировал ситуацию с зерном

Президент России готов помочь в разрешении ситуации с зерном, совместно со странами Африки думаем, как можно облегчить ситуацию с поставками, заявил... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T20:39

2023-07-28T20:39

2023-07-28T20:39

здоровье - общество

россия

африка

санкт-петербург

африканский союз

зерновая сделка

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России готов помочь в разрешении ситуации с зерном, совместно со странами Африки думаем, как можно облегчить ситуацию с поставками, заявил председатель Африканского союза Азали Ассумани. "Мы обсуждали вопрос зерна. Президент России сказал, что готов помочь нам даже бесплатно. Да, есть попытки разблокировать текущую ситуацию. Мы посмотрим, как можно это сделать, как облегчить такое бремя", - сказал он в ходе итогового заявления саммита "Россия - Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/postavki-1886972798.html

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здоровье - общество, россия, африка, санкт-петербург, африканский союз, зерновая сделка, форум "россия — африка"