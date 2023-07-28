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Председатель Афросоюза прокомментировал ситуацию с зерном - РИА Новости, 28.07.2023
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20:39 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/zerno-1886988770.html
Председатель Афросоюза прокомментировал ситуацию с зерном
Председатель Афросоюза прокомментировал ситуацию с зерном - РИА Новости, 28.07.2023
Председатель Афросоюза прокомментировал ситуацию с зерном
Президент России готов помочь в разрешении ситуации с зерном, совместно со странами Африки думаем, как можно облегчить ситуацию с поставками, заявил... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:39
2023-07-28T20:39
здоровье - общество
россия
африка
санкт-петербург
африканский союз
зерновая сделка
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России готов помочь в разрешении ситуации с зерном, совместно со странами Африки думаем, как можно облегчить ситуацию с поставками, заявил председатель Африканского союза Азали Ассумани. "Мы обсуждали вопрос зерна. Президент России сказал, что готов помочь нам даже бесплатно. Да, есть попытки разблокировать текущую ситуацию. Мы посмотрим, как можно это сделать, как облегчить такое бремя", - сказал он в ходе итогового заявления саммита "Россия - Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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здоровье - общество, россия, африка, санкт-петербург, африканский союз, зерновая сделка, форум "россия — африка"
Здоровье - Общество, Россия, Африка, Санкт-Петербург, Африканский союз, Зерновая сделка, Форум "Россия — Африка"
Председатель Афросоюза прокомментировал ситуацию с зерном

Ассумани: страны Африки и Россия думают, как разрешить ситуацию с зерном

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Коморских островов Азали Ассумани выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Президент Коморских островов Азали Ассумани выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Коморских островов Азали Ассумани выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России готов помочь в разрешении ситуации с зерном, совместно со странами Африки думаем, как можно облегчить ситуацию с поставками, заявил председатель Африканского союза Азали Ассумани.
«
"Мы обсуждали вопрос зерна. Президент России сказал, что готов помочь нам даже бесплатно. Да, есть попытки разблокировать текущую ситуацию. Мы посмотрим, как можно это сделать, как облегчить такое бремя", - сказал он в ходе итогового заявления саммита "Россия - Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Путин заявил о безвозмездных поставках зерна странам Африки
Вчера, 19:24
 
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