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Не хотят самоубийства: в США раскрыли, на что решился отчаявшийся Зеленский - РИА Новости, 28.07.2023
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19:43 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/zelenskiy-1886978609.html
Не хотят самоубийства: в США раскрыли, на что решился отчаявшийся Зеленский
Не хотят самоубийства: в США раскрыли, на что решился отчаявшийся Зеленский - РИА Новости, 28.07.2023
Не хотят самоубийства: в США раскрыли, на что решился отчаявшийся Зеленский
Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы западные страны совершили интервенцию на Украину, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:43
2023-07-28T19:43
политика
украина
владимир зеленский
нато
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
скотт риттер
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы западные страны совершили интервенцию на Украину, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Он в отчаянии и хочет получить иностранную интервенцию. Поэтому он требует членства Украины в НАТО, но альянс не собирается совершать самоубийство ради Украины", — сказал эксперт.По его словам, Зеленский уже начал понимать, что ВСУ с каждым днем будут ослабевать, а российская армия — наращивать удары и усиливать напор. Рано или поздно Киев потеряет армию, резюмировал бывший разведчик.Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета Украина–НАТО и подтверждение ее права на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.Зеленский, комментируя это решение, заявил, что оно "беспрецедентно и абсурдно", поскольку не определяет сроки вступления. По его словам, это похоже на отсутствие готовности сделать Украину частью НАТО.
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политика, украина, владимир зеленский, нато, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, скотт риттер
Политика, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, Скотт Риттер
Не хотят самоубийства: в США раскрыли, на что решился отчаявшийся Зеленский

Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский решился на иностранную интервенцию на Украину

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы западные страны совершили интервенцию на Украину, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«
"Он в отчаянии и хочет получить иностранную интервенцию. Поэтому он требует членства Украины в НАТО, но альянс не собирается совершать самоубийство ради Украины", — сказал эксперт.
По его словам, Зеленский уже начал понимать, что ВСУ с каждым днем будут ослабевать, а российская армия — наращивать удары и усиливать напор. Рано или поздно Киев потеряет армию, резюмировал бывший разведчик.
Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета Украина–НАТО и подтверждение ее права на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Зеленский, комментируя это решение, заявил, что оно "беспрецедентно и абсурдно", поскольку не определяет сроки вступления. По его словам, это похоже на отсутствие готовности сделать Украину частью НАТО.
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ПолитикаУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы СШАВооруженные силы УкраиныСкотт Риттер
 
 
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