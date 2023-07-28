https://ria.ru/20230728/zelenskiy-1886829369.html

В Запорожской области Зеленского сравнили с Вием

В Запорожской области Зеленского сравнили с Вием - РИА Новости, 28.07.2023

В Запорожской области Зеленского сравнили с Вием

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сравнил с Вием Владимира Зеленского после его посещения Спасо-Преображенского... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T12:58

2023-07-28T12:58

2023-07-28T12:58

россия

запорожская область

одесса

мария захарова

владимир рогов

владимир зеленский

вооруженные силы украины

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сравнил с Вием Владимира Зеленского после его посещения Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе. Ранее Зеленский в своем телеграм-канале записал видеообращение из Спасо-Преображенского собора в Одессе, на котором обвинил в его разрушении российскую сторону. "Зеленский как черт с табакерки выскочил в разрушенном ракетой украинской ПВО соборе и начал цинично и лицемерно рассказывать про защиту православия. Он как гоголевский Вий пришел в храм и пытается преподнести себя всему миру как светлую силу. Классическое кощунство режима сатанистов - запрещать православие и устраивать гонения на православных, забирать их храмы и тут же пиариться на теме веры", - сказал Рогов РИА Новости. В воскресенье в Минобороны России опровергли информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах. В Минобороны России отметили, что планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что повреждения Спасо-Преображенского Собора находятся на совести Киева и "безграмотных" операторов ПВО, которых украинская армия располагает в жилых кварталах.

https://ria.ru/20230727/zelenskiy-1886742335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, одесса, мария захарова, владимир рогов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире