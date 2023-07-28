В Запорожской области Зеленского сравнили с Вием
В Запорожской области Зеленского сравнили с Вием после его обращения из собора в Одессе
© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сравнил с Вием Владимира Зеленского после его посещения Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе.
Ранее Зеленский в своем телеграм-канале записал видеообращение из Спасо-Преображенского собора в Одессе, на котором обвинил в его разрушении российскую сторону.
"Зеленский как черт с табакерки выскочил в разрушенном ракетой украинской ПВО соборе и начал цинично и лицемерно рассказывать про защиту православия. Он как гоголевский Вий пришел в храм и пытается преподнести себя всему миру как светлую силу. Классическое кощунство режима сатанистов - запрещать православие и устраивать гонения на православных, забирать их храмы и тут же пиариться на теме веры", - сказал Рогов РИА Новости.
В воскресенье в Минобороны России опровергли информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах. В Минобороны России отметили, что планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что повреждения Спасо-Преображенского Собора находятся на совести Киева и "безграмотных" операторов ПВО, которых украинская армия располагает в жилых кварталах.