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В Запорожской области Зеленского сравнили с Вием - РИА Новости, 28.07.2023
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12:58 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/zelenskiy-1886829369.html
В Запорожской области Зеленского сравнили с Вием
В Запорожской области Зеленского сравнили с Вием - РИА Новости, 28.07.2023
В Запорожской области Зеленского сравнили с Вием
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сравнил с Вием Владимира Зеленского после его посещения Спасо-Преображенского... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T12:58
2023-07-28T12:58
россия
запорожская область
одесса
мария захарова
владимир рогов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сравнил с Вием Владимира Зеленского после его посещения Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе. Ранее Зеленский в своем телеграм-канале записал видеообращение из Спасо-Преображенского собора в Одессе, на котором обвинил в его разрушении российскую сторону. "Зеленский как черт с табакерки выскочил в разрушенном ракетой украинской ПВО соборе и начал цинично и лицемерно рассказывать про защиту православия. Он как гоголевский Вий пришел в храм и пытается преподнести себя всему миру как светлую силу. Классическое кощунство режима сатанистов - запрещать православие и устраивать гонения на православных, забирать их храмы и тут же пиариться на теме веры", - сказал Рогов РИА Новости. В воскресенье в Минобороны России опровергли информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах. В Минобороны России отметили, что планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что повреждения Спасо-Преображенского Собора находятся на совести Киева и "безграмотных" операторов ПВО, которых украинская армия располагает в жилых кварталах.
https://ria.ru/20230727/zelenskiy-1886742335.html
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россия, запорожская область, одесса, мария захарова, владимир рогов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Запорожская область, Одесса, Мария Захарова, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
В Запорожской области Зеленского сравнили с Вием

В Запорожской области Зеленского сравнили с Вием после его обращения из собора в Одессе

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сравнил с Вием Владимира Зеленского после его посещения Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе.
Ранее Зеленский в своем телеграм-канале записал видеообращение из Спасо-Преображенского собора в Одессе, на котором обвинил в его разрушении российскую сторону.
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"Зеленский как черт с табакерки выскочил в разрушенном ракетой украинской ПВО соборе и начал цинично и лицемерно рассказывать про защиту православия. Он как гоголевский Вий пришел в храм и пытается преподнести себя всему миру как светлую силу. Классическое кощунство режима сатанистов - запрещать православие и устраивать гонения на православных, забирать их храмы и тут же пиариться на теме веры", - сказал Рогов РИА Новости.
В воскресенье в Минобороны России опровергли информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах. В Минобороны России отметили, что планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что повреждения Спасо-Преображенского Собора находятся на совести Киева и "безграмотных" операторов ПВО, которых украинская армия располагает в жилых кварталах.
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РоссияЗапорожская областьОдессаМария ЗахароваВладимир РоговВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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