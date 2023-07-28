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Рабочий завтрак с участием Путина и лидеров африканских стран завершился

Рабочий завтрак с участием Путина и лидеров африканских стран завершился - РИА Новости, 28.07.2023

Рабочий завтрак с участием Путина и лидеров африканских стран завершился

Рабочий завтрак с участием президента России Владимира Путина и лидеров африканских стран в рамках саммита "Россия-Африка" завершился, передает корреспондент... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T19:10

2023-07-28T19:10

2023-07-28T19:10

владимир путин

форум "россия — африка"

африка

украина

россия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Рабочий завтрак с участием президента России Владимира Путина и лидеров африканских стран в рамках саммита "Россия-Африка" завершился, передает корреспондент РИА Новости. С утра российский лидер провел пленарную сессию с участием руководителей делегаций стран Африки. Она продлилась около трех часов, стороны обсудили расширение взаимодействия в политической и культурной сферах, вопросы безопасности и продовольствия. Путин сообщил, что ситуация на Украине будет затронута на отдельной встрече. Затем президент РФ объявил короткий перерыв. Ожидается подписание совместных документов.

африка

украина

россия

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2023

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владимир путин, форум "россия — африка", африка, украина, россия, экономика