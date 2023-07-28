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Блинкен будет председателем заседания Совбеза ООН по теме борьбы с голодом - РИА Новости, 28.07.2023
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22:46 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/zasedanie-1887003147.html
Блинкен будет председателем заседания Совбеза ООН по теме борьбы с голодом
Блинкен будет председателем заседания Совбеза ООН по теме борьбы с голодом - РИА Новости, 28.07.2023
Блинкен будет председателем заседания Совбеза ООН по теме борьбы с голодом
США в ходе своего председательства в СБ ООН в августе сосредоточатся на проблематике борьбы с голодом, госсекретарь Энтони Блинкен будет председательствовать на РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T22:46
2023-07-28T22:46
в мире
цены на нефть
сша
энтони блинкен
совет безопасности оон
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ООН, 28 июл – РИА Новости. США в ходе своего председательства в СБ ООН в августе сосредоточатся на проблематике борьбы с голодом, госсекретарь Энтони Блинкен будет председательствовать на заседании Совбеза по этой теме 3 августа, сообщается на сайте постпредства США. "Главным приоритетом для Соединенных Штатов во время их председательства в Совете безопасности будет решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности", - отмечает постпредство США. В сообщении назвали заседание 3 августа "знаковым мероприятием США", которое будет представлять собой "открытые дебаты высокого уровня по вопросу голода и проблем с глобальной продовольственной безопасностью, вызванных конфликтами".
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в мире, цены на нефть, сша, энтони блинкен, совет безопасности оон, оон
В мире, Цены на нефть, США, Энтони Блинкен, Совет Безопасности ООН, ООН
Блинкен будет председателем заседания Совбеза ООН по теме борьбы с голодом

Блинкен будет председателем заседания Совбеза ООН по теме борьбы с голодом 3 августа

© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 июл – РИА Новости. США в ходе своего председательства в СБ ООН в августе сосредоточатся на проблематике борьбы с голодом, госсекретарь Энтони Блинкен будет председательствовать на заседании Совбеза по этой теме 3 августа, сообщается на сайте постпредства США.
«
"Главным приоритетом для Соединенных Штатов во время их председательства в Совете безопасности будет решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности", - отмечает постпредство США.
В сообщении назвали заседание 3 августа "знаковым мероприятием США", которое будет представлять собой "открытые дебаты высокого уровня по вопросу голода и проблем с глобальной продовольственной безопасностью, вызванных конфликтами".
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В миреЦены на нефтьСШАЭнтони БлинкенСовет Безопасности ООНООН
 
 
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