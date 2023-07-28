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Блинкен будет председателем заседания Совбеза ООН по теме борьбы с голодом
Блинкен будет председателем заседания Совбеза ООН по теме борьбы с голодом - РИА Новости, 28.07.2023
Блинкен будет председателем заседания Совбеза ООН по теме борьбы с голодом
США в ходе своего председательства в СБ ООН в августе сосредоточатся на проблематике борьбы с голодом, госсекретарь Энтони Блинкен будет председательствовать на РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T22:46
2023-07-28T22:46
2023-07-28T22:46
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ООН, 28 июл – РИА Новости. США в ходе своего председательства в СБ ООН в августе сосредоточатся на проблематике борьбы с голодом, госсекретарь Энтони Блинкен будет председательствовать на заседании Совбеза по этой теме 3 августа, сообщается на сайте постпредства США. "Главным приоритетом для Соединенных Штатов во время их председательства в Совете безопасности будет решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности", - отмечает постпредство США. В сообщении назвали заседание 3 августа "знаковым мероприятием США", которое будет представлять собой "открытые дебаты высокого уровня по вопросу голода и проблем с глобальной продовольственной безопасностью, вызванных конфликтами".
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В мире, Цены на нефть, США, Энтони Блинкен, Совет Безопасности ООН, ООН
Блинкен будет председателем заседания Совбеза ООН по теме борьбы с голодом
Блинкен будет председателем заседания Совбеза ООН по теме борьбы с голодом 3 августа