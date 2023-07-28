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"Росатом" продолжит поддержку миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
"Росатом" продолжит поддержку миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости, 28.07.2023
"Росатом" продолжит поддержку миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
"Росатом" продолжит поддержку миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявил журналистам генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:22
2023-07-28T16:22
2023-07-28T16:22
специальная военная операция на украине
безопасность
магатэ
запорожская аэс
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. "Росатом" продолжит поддержку миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявил журналистам генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы и дальше будем поддерживать активное участие инспекторов МАГАТЭ в контроле за жизнедеятельностью станции", - сказал Лихачев в кулуарах форума "Россия-Африка". "Комиссия МАГАТЭ осмотрела территорию станции на предмет наличия взрывных устройств и мин. Было отфиксировано, что они в рабочих зонах, в рабочих пространствах не были обнаружены", - добавил он. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230725/miny-1886150468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Росатом" продолжит поддержку миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Лихачев заявил, что "Росатом" продолжит поддерживать деятельность МАГАТЭ на ЗАЭС