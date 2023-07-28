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"Росатом" продолжит поддержку миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости, 28.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/zaes-1886888288.html
"Росатом" продолжит поддержку миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
"Росатом" продолжит поддержку миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости, 28.07.2023
"Росатом" продолжит поддержку миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
"Росатом" продолжит поддержку миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявил журналистам генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:22
2023-07-28T16:22
специальная военная операция на украине
безопасность
магатэ
запорожская аэс
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. "Росатом" продолжит поддержку миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявил журналистам генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы и дальше будем поддерживать активное участие инспекторов МАГАТЭ в контроле за жизнедеятельностью станции", - сказал Лихачев в кулуарах форума "Россия-Африка". "Комиссия МАГАТЭ осмотрела территорию станции на предмет наличия взрывных устройств и мин. Было отфиксировано, что они в рабочих зонах, в рабочих пространствах не были обнаружены", - добавил он. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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безопасность, магатэ, запорожская аэс, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, запорожская область, ситуация в днр и лнр, форум "россия — африка"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР, Форум "Россия — Африка"
"Росатом" продолжит поддержку миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Лихачев заявил, что "Росатом" продолжит поддерживать деятельность МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. "Росатом" продолжит поддержку миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявил журналистам генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы и дальше будем поддерживать активное участие инспекторов МАГАТЭ в контроле за жизнедеятельностью станции", - сказал Лихачев в кулуарах форума "Россия-Африка".
"Комиссия МАГАТЭ осмотрела территорию станции на предмет наличия взрывных устройств и мин. Было отфиксировано, что они в рабочих зонах, в рабочих пространствах не были обнаружены", - добавил он.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМАГАТЭЗапорожская АЭСАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНРФорум "Россия — Африка"
 
 
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