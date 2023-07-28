Рейтинг@Mail.ru
Юдаева станет советником Набиуллиной - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 28.07.2023 (обновлено: 19:32 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/yudaeva-1886971265.html
Юдаева станет советником Набиуллиной
Юдаева станет советником Набиуллиной - РИА Новости, 28.07.2023
Юдаева станет советником Набиуллиной
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева с 1 августа переходит на должность советника председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, при этом она остается... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:17
2023-07-28T19:32
экономика
ксения юдаева
эльвира набиуллина
филипп габуния
центральный банк рф (цб рф)
россия
мвф
всемирный банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155251/08/1552510846_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_1b0aa8c2d8d6f127ffe68ff8e30758da.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева с 1 августа переходит на должность советника председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, при этом она остается членом совета директоров ЦБ, курировать работу департамента финстабильности будет зампред ЦБ Филипп Габуния, говорится в сообщении регулятора. &quot;Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева с 1 августа 2023 года переходит на должность советника председателя Банка России. Ксения Юдаева остается членом совета директоров и комитета финансовой стабильности Банка России&quot;, - сказано в сообщении.Часть ее обязанностей будет перераспределена между другими зампредами ЦБ. "Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин будет контролировать и координировать работу службы анализа рисков, заместитель председателя Банка России Филипп Габуния - департамента финансовой стабильности, заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин - департамента исследований и прогнозирования и департамента статистики, заместитель председателя Банка России Валерий Казарин - департамента управления данными", - пишет регулятор. При этом Юдаева продолжит заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России, прежде всего научно-методологическим обеспечением кросс-функциональных проектов в области анализа данных и принятия решений на основе данных. Также в сфере ответственности Ксении Юдаевой будет взаимодействие с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам.Ксения Юдаева присоединилась к команде ЦБ в 2013 году в качестве первого зампреда. Она курирует вопросы финансовой стабильности, развитие международного сотрудничества и участие ЦБ в работе группы двадцати, МВФ и Всемирного банка.До 2015 года она также курировала денежно-кредитную политику, однако потом это направление было отдано под руководство первому зампреду ЦБ Дмитрию Тулину, а в октябре 2016 года эту функцию взяла на себя глава регулятора Эльвира Набиуллина. Такое изменение было проведено из-за критики ЦБ за проводимую денежно-кредитную политику и невозможность справиться с обвалом рубля во время кризиса 2014-2015 годов.
https://ria.ru/20230202/dengi-1849361362.html
https://ria.ru/20230706/byudzhet-1882617752.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155251/08/1552510846_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_ec5b803bdeeb052fdcf6ce671874cfc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ксения юдаева, эльвира набиуллина, филипп габуния, центральный банк рф (цб рф), россия, мвф, всемирный банк
Экономика, Ксения Юдаева, Эльвира Набиуллина, Филипп Габуния, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, МВФ, Всемирный банк
Юдаева станет советником Набиуллиной

Первый зампред Банка России Юдаева с 1 августа перейдет на должность советника Набиуллиной

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКсения Юдаева
Ксения Юдаева - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Ксения Юдаева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева с 1 августа переходит на должность советника председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, при этом она остается членом совета директоров ЦБ, курировать работу департамента финстабильности будет зампред ЦБ Филипп Габуния, говорится в сообщении регулятора.
«

"Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева с 1 августа 2023 года переходит на должность советника председателя Банка России. Ксения Юдаева остается членом совета директоров и комитета финансовой стабильности Банка России", - сказано в сообщении.

Первый заместитель председателя Центрального Банка РФ Ксения Юдаева - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Юдаева пошутила, что хранит деньги в банках, но не трехлитровых
2 февраля, 19:29
Часть ее обязанностей будет перераспределена между другими зампредами ЦБ. "Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин будет контролировать и координировать работу службы анализа рисков, заместитель председателя Банка России Филипп Габуния - департамента финансовой стабильности, заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин - департамента исследований и прогнозирования и департамента статистики, заместитель председателя Банка России Валерий Казарин - департамента управления данными", - пишет регулятор.
При этом Юдаева продолжит заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России, прежде всего научно-методологическим обеспечением кросс-функциональных проектов в области анализа данных и принятия решений на основе данных. Также в сфере ответственности Ксении Юдаевой будет взаимодействие с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам.
Ксения Юдаева присоединилась к команде ЦБ в 2013 году в качестве первого зампреда. Она курирует вопросы финансовой стабильности, развитие международного сотрудничества и участие ЦБ в работе группы двадцати, МВФ и Всемирного банка.
До 2015 года она также курировала денежно-кредитную политику, однако потом это направление было отдано под руководство первому зампреду ЦБ Дмитрию Тулину, а в октябре 2016 года эту функцию взяла на себя глава регулятора Эльвира Набиуллина. Такое изменение было проведено из-за критики ЦБ за проводимую денежно-кредитную политику и невозможность справиться с обвалом рубля во время кризиса 2014-2015 годов.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
В ЦБ выступили за возврат к более сбалансированному бюджету
6 июля, 16:07
 
ЭкономикаКсения ЮдаеваЭльвира НабиуллинаФилипп ГабунияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияМВФВсемирный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала