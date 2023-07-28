https://ria.ru/20230728/yudaeva-1886971265.html

Юдаева станет советником Набиуллиной

Юдаева станет советником Набиуллиной - РИА Новости, 28.07.2023

Юдаева станет советником Набиуллиной

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева с 1 августа переходит на должность советника председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, при этом она остается... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T19:17

2023-07-28T19:17

2023-07-28T19:32

экономика

ксения юдаева

эльвира набиуллина

филипп габуния

центральный банк рф (цб рф)

россия

мвф

всемирный банк

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева с 1 августа переходит на должность советника председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, при этом она остается членом совета директоров ЦБ, курировать работу департамента финстабильности будет зампред ЦБ Филипп Габуния, говорится в сообщении регулятора. "Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева с 1 августа 2023 года переходит на должность советника председателя Банка России. Ксения Юдаева остается членом совета директоров и комитета финансовой стабильности Банка России", - сказано в сообщении.Часть ее обязанностей будет перераспределена между другими зампредами ЦБ. "Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин будет контролировать и координировать работу службы анализа рисков, заместитель председателя Банка России Филипп Габуния - департамента финансовой стабильности, заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин - департамента исследований и прогнозирования и департамента статистики, заместитель председателя Банка России Валерий Казарин - департамента управления данными", - пишет регулятор. При этом Юдаева продолжит заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России, прежде всего научно-методологическим обеспечением кросс-функциональных проектов в области анализа данных и принятия решений на основе данных. Также в сфере ответственности Ксении Юдаевой будет взаимодействие с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам.Ксения Юдаева присоединилась к команде ЦБ в 2013 году в качестве первого зампреда. Она курирует вопросы финансовой стабильности, развитие международного сотрудничества и участие ЦБ в работе группы двадцати, МВФ и Всемирного банка.До 2015 года она также курировала денежно-кредитную политику, однако потом это направление было отдано под руководство первому зампреду ЦБ Дмитрию Тулину, а в октябре 2016 года эту функцию взяла на себя глава регулятора Эльвира Набиуллина. Такое изменение было проведено из-за критики ЦБ за проводимую денежно-кредитную политику и невозможность справиться с обвалом рубля во время кризиса 2014-2015 годов.

https://ria.ru/20230202/dengi-1849361362.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ксения юдаева, эльвира набиуллина, филипп габуния, центральный банк рф (цб рф), россия, мвф, всемирный банк