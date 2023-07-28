https://ria.ru/20230728/yaponiya-1886754807.html

В Японии Россию назвали "непосредственной угрозой Европе"

В Японии Россию назвали "непосредственной угрозой Европе" - РИА Новости, 28.07.2023

В Японии Россию назвали "непосредственной угрозой Европе"

Ежегодный доклад министерства обороны Японии – "Белая книга" – называет Россию "наиболее серьезной и, кроме того, непосредственной угрозой Европе". Доклад был... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T05:24

2023-07-28T05:24

2023-07-28T05:24

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украина

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ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Ежегодный доклад министерства обороны Японии – "Белая книга" – называет Россию "наиболее серьезной и, кроме того, непосредственной угрозой Европе". Доклад был представлен правительству страны в пятницу. "Внешняя деятельность России, военные тенденции, в результате агрессия на Украине расшатывают основы международного порядка, и являются наиболее серьезной и, кроме того, непосредственной угрозой в направлении Европы. В Индо-Тихоокеанском регионе, включая нашу страну, внешняя деятельность России, ее военные тенденции, стратегическое взаимодействие с Китаем вызывают сильное беспокойство с точки зрения безопасности", - говорится в докладе. Отмечается также и деятельность России на "северных территориях", как в Японии называют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. "Усиливается военное оснащение и деятельность на северных территориях. Укрепляется стратегическое взаимодействие с Китаем", - говорится в докладе. "Белая книга" – ежегодный доклад минобороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год. Впервые "Белая книга обороны" Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976-го публикуется ежегодно. Она не является стратегическим документом. В пятницу ее представили на рассмотрение правительства.

https://ria.ru/20230728/yaponiya-1886754515.html

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япония, россия, украина, в мире