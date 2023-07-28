https://ria.ru/20230728/yaponiya-1886754652.html
Минобороны Японии впервые в ежегодном докладе ужесточило риторику по КНР
Минобороны Японии впервые в ежегодном докладе ужесточило риторику по КНР - РИА Новости, 28.07.2023
Минобороны Японии впервые в ежегодном докладе ужесточило риторику по КНР
Министерство обороны Японии в ежегодном докладе "Белая книга обороны" впервые ужесточило риторику в отношении Китая, назвав его военное развитие "величайшим... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T05:22
2023-07-28T05:22
2023-07-28T05:22
в мире
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китай
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ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Министерство обороны Японии в ежегодном докладе "Белая книга обороны" впервые ужесточило риторику в отношении Китая, назвав его военное развитие "величайшим стратегическим вызовом". В апреле аналогичную формулировку впервые использовал японский МИД в ежегодном докладе по внешней политике "Синяя книга по дипломатии". "Текущая внешняя позиция Китая, его военные и другие действия стали предметом для серьезной обеспокоенности Японии и международного сообщества и представляют собой беспрецедентный и величайший стратегический вызов", - говорится в докладе минобороны. В "Белой книге" за прошлый год была формулировка о том, что действия Китая "вкупе с недостаточной прозрачностью политики Китая в сфере обороны вызывают серьезные опасения с точки зрения безопасности". В частности, в документе этого года представлен анализ прохода воздушных и морских судов в водах вокруг японского архипелага, число случаев, когда японские истребители поднимались по тревоге в связи с пролетом китайских самолетов, действия в районе спорных островов Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао) и другое. Особо отмечается рост военных расходов за последние десять лет, а также количества вооружений. Так, Китай увеличил военный бюджет по сравнению с показателем 2012 года в 2,2 раза, число судов, включая современные подлодки, – в 1,6 раза, самолетов – в 2,2, а количество ядерных боеголовок довел с 240 в 2012 году до 350 в 2022-м. "Белая книга" – ежегодный доклад минобороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год. Впервые "Белая книга обороны" Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976-го публикуется ежегодно. Она не является стратегическим документом. В пятницу ее представили на рассмотрение правительства.
https://ria.ru/20230728/yaponiya-1886754515.html
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в мире, япония, китай, сенкаку
В мире, Япония, Китай, Сенкаку
Минобороны Японии впервые в ежегодном докладе ужесточило риторику по КНР
Минобороны Японии вслед за МИД впервые в ежегодном докладе ужесточило риторику по КНР
ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Министерство обороны Японии в ежегодном докладе "Белая книга обороны" впервые ужесточило риторику в отношении Китая, назвав его военное развитие "величайшим стратегическим вызовом".
В апреле аналогичную формулировку впервые использовал японский МИД в ежегодном докладе по внешней политике "Синяя книга по дипломатии".
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"Текущая внешняя позиция Китая, его военные и другие действия стали предметом для серьезной обеспокоенности Японии и международного сообщества и представляют собой беспрецедентный и величайший стратегический вызов", - говорится в докладе минобороны.
В "Белой книге" за прошлый год была формулировка о том, что действия Китая "вкупе с недостаточной прозрачностью политики Китая в сфере обороны вызывают серьезные опасения с точки зрения безопасности".
В частности, в документе этого года представлен анализ прохода воздушных и морских судов в водах вокруг японского архипелага, число случаев, когда японские истребители поднимались по тревоге в связи с пролетом китайских самолетов, действия в районе спорных островов Сенкаку
(китайское название - Дяоюйдао) и другое.
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Особо отмечается рост военных расходов за последние десять лет, а также количества вооружений. Так, Китай увеличил военный бюджет по сравнению с показателем 2012 года в 2,2 раза, число судов, включая современные подлодки, – в 1,6 раза, самолетов – в 2,2, а количество ядерных боеголовок довел с 240 в 2012 году до 350 в 2022-м.
"Белая книга" – ежегодный доклад минобороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год. Впервые "Белая книга обороны" Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976-го публикуется ежегодно. Она не является стратегическим документом. В пятницу ее представили на рассмотрение правительства.
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