https://ria.ru/20230728/vzryv-1886949007.html

Подозреваемого во взрыве на НПЗ в Самаре задержали на границе России

Подозреваемого во взрыве на НПЗ в Самаре задержали на границе России - РИА Новости, 28.07.2023

Подозреваемого во взрыве на НПЗ в Самаре задержали на границе России

Предполагаемый организатор взрыва на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре задержан при попытке выехать из РФ, сообщил в своём... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T17:42

2023-07-28T17:42

2023-07-28T21:23

происшествия

россия

самара

куйбышевский нпз

александр хинштейн

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

оренбургская область

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Предполагаемый организатор взрыва на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре задержан при попытке выехать из РФ, сообщил в своём телеграм-канале глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.Ранее Хинштейн сообщил, что на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре в пятницу произошел взрыв, по предварительной версии, было заложено взрывное устройство, серьезных разрушений, а также пострадавших нет."Благодаря профессиональным и оперативным действиям органов ФСБ, предполагаемый организатор взрыва на территории Куйбышевского НПЗ задержан в Оренбургской области при попытке выехать за пределы РФ", - написал он. Депутат отметил, что по предварительной информации, задержанный является работником данного завода. "Ранее он переехал в Россию с территории Украины", - добавил Хинштейн.

https://ria.ru/20230727/terakt-1886708952.html

россия

самара

оренбургская область

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, россия, самара, куйбышевский нпз, александр хинштейн, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), оренбургская область