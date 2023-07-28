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Подозреваемого во взрыве на НПЗ в Самаре задержали на границе России
Подозреваемого во взрыве на НПЗ в Самаре задержали на границе России - РИА Новости, 28.07.2023
Подозреваемого во взрыве на НПЗ в Самаре задержали на границе России
Предполагаемый организатор взрыва на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре задержан при попытке выехать из РФ, сообщил в своём... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:42
2023-07-28T17:42
2023-07-28T21:23
происшествия
россия
самара
куйбышевский нпз
александр хинштейн
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
оренбургская область
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Предполагаемый организатор взрыва на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре задержан при попытке выехать из РФ, сообщил в своём телеграм-канале глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.Ранее Хинштейн сообщил, что на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре в пятницу произошел взрыв, по предварительной версии, было заложено взрывное устройство, серьезных разрушений, а также пострадавших нет."Благодаря профессиональным и оперативным действиям органов ФСБ, предполагаемый организатор взрыва на территории Куйбышевского НПЗ задержан в Оренбургской области при попытке выехать за пределы РФ", - написал он. Депутат отметил, что по предварительной информации, задержанный является работником данного завода. "Ранее он переехал в Россию с территории Украины", - добавил Хинштейн.
https://ria.ru/20230727/terakt-1886708952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, самара, куйбышевский нпз, александр хинштейн, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), оренбургская область
Происшествия, Россия, Самара, Куйбышевский НПЗ, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Оренбургская область
Подозреваемого во взрыве на НПЗ в Самаре задержали на границе России
Причастного к инциденту на Куйбышевском НПЗ в Самаре задержали