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На Куйбышевском НПЗ прогремел взрыв - РИА Новости, 28.07.2023
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17:10 28.07.2023 (обновлено: 18:05 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/vzryv-1886931814.html
На Куйбышевском НПЗ прогремел взрыв
На Куйбышевском НПЗ прогремел взрыв - РИА Новости, 28.07.2023
На Куйбышевском НПЗ прогремел взрыв
На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре прогремел взрыв, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:10
2023-07-28T18:05
происшествия
куйбышевский нпз
самара
александр хинштейн
госдума рф
оренбургская область
россия
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре прогремел взрыв, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в Telegram-канале."По предварительной версии, было заложено взрывное устройство", — уточнил парламентарий.По его словам, серьезных разрушений и пострадавших нет.Вскоре предполагаемого организатора взрыва задержали в Оренбургской области при попытке выехать из России. Им оказался работник этого предприятия, который ранее переехал в страну с Украины.
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происшествия, куйбышевский нпз, самара, александр хинштейн, госдума рф, оренбургская область, россия
Происшествия, Куйбышевский НПЗ, Самара, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Оренбургская область, Россия
На Куйбышевском НПЗ прогремел взрыв

Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре, предположительно, из-за заложенной бомбы

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© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре прогремел взрыв, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«
"По предварительной версии, было заложено взрывное устройство", — уточнил парламентарий.
По его словам, серьезных разрушений и пострадавших нет.
Вскоре предполагаемого организатора взрыва задержали в Оренбургской области при попытке выехать из России. Им оказался работник этого предприятия, который ранее переехал в страну с Украины.
Обстановка около завода Промсинтез после взрыва - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
При взрыве на заводе в Самарской области погибли шесть человек
7 июля, 11:51
 
ПроисшествияКуйбышевский НПЗСамараАлександр ХинштейнГосдума РФОренбургская областьРоссия
 
 
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