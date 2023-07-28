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На Куйбышевском НПЗ прогремел взрыв
На Куйбышевском НПЗ прогремел взрыв - РИА Новости, 28.07.2023
На Куйбышевском НПЗ прогремел взрыв
На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре прогремел взрыв, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:10
2023-07-28T17:10
2023-07-28T18:05
происшествия
куйбышевский нпз
самара
александр хинштейн
госдума рф
оренбургская область
россия
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре прогремел взрыв, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в Telegram-канале."По предварительной версии, было заложено взрывное устройство", — уточнил парламентарий.По его словам, серьезных разрушений и пострадавших нет.Вскоре предполагаемого организатора взрыва задержали в Оренбургской области при попытке выехать из России. Им оказался работник этого предприятия, который ранее переехал в страну с Украины.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Происшествия, Куйбышевский НПЗ, Самара, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Оренбургская область, Россия
На Куйбышевском НПЗ прогремел взрыв
Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре, предположительно, из-за заложенной бомбы