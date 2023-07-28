https://ria.ru/20230728/vzryv-1886931814.html

На Куйбышевском НПЗ прогремел взрыв

На Куйбышевском НПЗ прогремел взрыв - РИА Новости, 28.07.2023

На Куйбышевском НПЗ прогремел взрыв

На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре прогремел взрыв, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T17:10

2023-07-28T17:10

2023-07-28T18:05

происшествия

куйбышевский нпз

самара

александр хинштейн

госдума рф

оренбургская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре прогремел взрыв, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в Telegram-канале."По предварительной версии, было заложено взрывное устройство", — уточнил парламентарий.По его словам, серьезных разрушений и пострадавших нет.Вскоре предполагаемого организатора взрыва задержали в Оренбургской области при попытке выехать из России. Им оказался работник этого предприятия, который ранее переехал в страну с Украины.

https://ria.ru/20230707/vzryv-1882749653.html

самара

оренбургская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, куйбышевский нпз, самара, александр хинштейн, госдума рф, оренбургская область, россия