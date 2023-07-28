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"АлтайАвиа" выплатит по 1,5 млн рублей семьям погибших в авиакатастрофе
"АлтайАвиа" выплатит по 1,5 млн рублей семьям погибших в авиакатастрофе - РИА Новости, 28.07.2023
"АлтайАвиа" выплатит по 1,5 млн рублей семьям погибших в авиакатастрофе
Авиакомпания "АлтайАвиа" в дополнение к страховым выплатам направит по 1,5 миллиона рублей семьям погибших в авиакатастрофе 27 июля у села Тюнгур на Алтае,... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:23
2023-07-28T13:23
2023-07-28T13:23
алтайский край
усть-коксинский район
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Авиакомпания "АлтайАвиа" в дополнение к страховым выплатам направит по 1,5 миллиона рублей семьям погибших в авиакатастрофе 27 июля у села Тюнгур на Алтае, сообщает пресс-служба авиакомпании. Там напомнили, что пассажиры вертолета авиакомпания "АлтайАвиа" были застрахованы в компании АО "СОГАЗ". Кроме того, перевозчик выплатит пострадавшим компенсацию, равную выплате страховой компании. "Также авиакомпания возьмет на себя расходы по транспортировке тел погибших и оплатит расходы по проживанию родственников. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших", - сказали в пресс-службе. В районе села Тюнгур в Усть-Коксинском районе Республики Алтай 27 июля произошло крушение вертолета Ми-8Т, принадлежащего компании "Алтай Авиа". Всего на борту было 16 человек, трое из них -– члены экипажа. Четверо погибли. Как ранее рассказал пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов, на борту находились, предварительно, туристы.
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усть-коксинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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усть-коксинский район
Алтайский край, Усть-Коксинский район
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Авиакомпания "АлтайАвиа" в дополнение к страховым выплатам направит по 1,5 миллиона рублей семьям погибших в авиакатастрофе 27 июля у села Тюнгур на Алтае, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Там напомнили, что пассажиры вертолета авиакомпания "АлтайАвиа" были застрахованы в компании АО "СОГАЗ".
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Кроме того, перевозчик выплатит пострадавшим компенсацию, равную выплате страховой компании.
"Также авиакомпания возьмет на себя расходы по транспортировке тел погибших и оплатит расходы по проживанию родственников. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших", - сказали в пресс-службе.
В районе села Тюнгур в Усть-Коксинском районе
Республики Алтай 27 июля произошло крушение вертолета Ми-8Т, принадлежащего компании "Алтай Авиа". Всего на борту было 16 человек, трое из них -– члены экипажа. Четверо погибли. Как ранее рассказал пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов, на борту находились, предварительно, туристы.