https://ria.ru/20230728/vybory-1887007069.html

На Украине обсудят вопрос парламентских выборов во время военного положения

На Украине обсудят вопрос парламентских выборов во время военного положения - РИА Новости, 28.07.2023

На Украине обсудят вопрос парламентских выборов во время военного положения

Проведение парламентских выборов на Украине во время военного положения не запрещено конституцией, вопрос переизбрания депутатов будет актуализирован в... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T23:41

2023-07-28T23:41

2023-07-28T23:41

в мире

украина

руслан стефанчук

верховная рада украины

алексей гончаренко

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Проведение парламентских выборов на Украине во время военного положения не запрещено конституцией, вопрос переизбрания депутатов будет актуализирован в ближайшее время, заявил в пятницу спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. В четверг Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. В конце октября должны были состояться выборы в Верховную Раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко. Отвечая на вопрос журналиста в эфире телемарафона, этой осенью должны были пройти парламентские выборы, но конституцией военное время запрещает их проведение, Стефанчук ответил, что "такого запрета в конституции нет. Этот запрет содержится в законе Украины "о правовом режиме военного положения". И потому как бы конституционного запрета проводить выборы во время военного положения нет". Политик предположил, что вопрос проведения выборов может быть вопросом дискуссий. По его мнению, необходимо принять решения, которые не дадут "разорвать Украину во время выборов" и обеспечат "стабильность в государстве". Отвечая на вопрос, поддержит ли он изменения в закон о выборах, сказал: "Для внесения изменений в закон о выборах, нужна поддержка 226 парламентариев. Посмотрим, как этот вопрос будет решаться. Но, думаю, этот вопрос, будет актуализирован в ближайшее время". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались.

https://ria.ru/20230707/tramp-1882909650.html

https://ria.ru/20230728/provokatsii-1886962356.html

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в мире, украина, руслан стефанчук, верховная рада украины, алексей гончаренко