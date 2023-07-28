https://ria.ru/20230728/vsu-1886961818.html

"Мощная система". В Киеве ужаснулись от ударов российского "суперхищника"

"Мощная система". В Киеве ужаснулись от ударов российского "суперхищника" - РИА Новости, 28.07.2023

"Мощная система". В Киеве ужаснулись от ударов российского "суперхищника"

Украинские военные не могут противостоять новейшим российским ударным вертолетам Ка-52 "Аллигатор", заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T18:34

2023-07-28T18:34

2023-07-28T18:34

политика

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

украина

россия

олег соскин

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинские военные не могут противостоять новейшим российским ударным вертолетам Ка-52 "Аллигатор", заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Огромное превосходство сейчас на фронте (у россиян. — Прим. ред.). Они бросили на фронт "Аллигатор" Ка-52. <…> Мощнейшая система, сбить ее крайне тяжело", — сказал эксперт.По его словам, украинские переносные зенитные ракетные комплексы и другие установки не могут дотянуться до этой машины, наносящей большой урон ВСУ.Ранее немецкий журнал Spiegel опубликовал статью, в которой назвал Ка-52 огромной угрозой для украинской армии. Как отмечается в публикации, вертолет обладает внушительным вооружением, в том числе управляемыми ракетами класса "воздух — воздух", "воздух — земля" и противотанковым комплексом "Вихрь". Таким образом, экипаж может вести огонь с расстояния до десяти километров. При этом немецкие зенитные самоходки Gepard, переданные Киеву, как и ракеты Stinger, не могут дотянуться до Ка-52.Украинская армия даже не может послать на перехват этих вертолетов самолеты, так как российские истребители способны сбить их с дальнего расстояния, уточняется в статье.

https://ria.ru/20230728/raketa-1886957999.html

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политика, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", украина, россия, олег соскин