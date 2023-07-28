https://ria.ru/20230728/vstrecha-1887005684.html
Началась встреча Путина с африканскими лидерами по Украине
Началась встреча Путина с африканскими лидерами по Украине - РИА Новости, 28.07.2023
Началась встреча Путина с африканскими лидерами по Украине
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге проводит встречу с лидерами стран Африки по ситуации на Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T23:23
2023-07-28T23:23
2023-07-28T23:30
украина
африка
форум "россия — африка"
владимир путин
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге проводит встречу с лидерами стран Африки по ситуации на Украине, передает корреспондент РИА Новости.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча в Северной столице будет продолжением того диалога, который был начат в июне этого года. По его словам, на вопросы африканских лидеров по украинской тематике президент Путин будет готов давать исчерпывающие ответы.
https://ria.ru/20230728/deklaratsiya-1886967613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, африка, форум "россия — африка", владимир путин, дмитрий песков
Украина, Африка, Форум "Россия — Африка", Владимир Путин, Дмитрий Песков
Началась встреча Путина с африканскими лидерами по Украине
Путин в Санкт-Петербурге проводит встречу с лидерами стран Африки по ситуации на Украине