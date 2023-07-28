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Началась встреча Путина с африканскими лидерами по Украине - РИА Новости, 28.07.2023
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23:23 28.07.2023 (обновлено: 23:30 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/vstrecha-1887005684.html
Началась встреча Путина с африканскими лидерами по Украине
Началась встреча Путина с африканскими лидерами по Украине - РИА Новости, 28.07.2023
Началась встреча Путина с африканскими лидерами по Украине
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге проводит встречу с лидерами стран Африки по ситуации на Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T23:23
2023-07-28T23:30
украина
африка
форум "россия — африка"
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге проводит встречу с лидерами стран Африки по ситуации на Украине, передает корреспондент РИА Новости.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча в Северной столице будет продолжением того диалога, который был начат в июне этого года. По его словам, на вопросы африканских лидеров по украинской тематике президент Путин будет готов давать исчерпывающие ответы.
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украина, африка, форум "россия — африка", владимир путин, дмитрий песков
Украина, Африка, Форум "Россия — Африка", Владимир Путин, Дмитрий Песков
Началась встреча Путина с африканскими лидерами по Украине

Путин в Санкт-Петербурге проводит встречу с лидерами стран Африки по ситуации на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге проводит встречу с лидерами стран Африки по ситуации на Украине, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча в Северной столице будет продолжением того диалога, который был начат в июне этого года. По его словам, на вопросы африканских лидеров по украинской тематике президент Путин будет готов давать исчерпывающие ответы.
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УкраинаАфрикаФорум "Россия — Африка"Владимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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