https://ria.ru/20230728/vstrecha-1887005684.html

Началась встреча Путина с африканскими лидерами по Украине

Началась встреча Путина с африканскими лидерами по Украине - РИА Новости, 28.07.2023

Началась встреча Путина с африканскими лидерами по Украине

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге проводит встречу с лидерами стран Африки по ситуации на Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T23:23

2023-07-28T23:23

2023-07-28T23:30

украина

африка

форум "россия — африка"

владимир путин

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге проводит встречу с лидерами стран Африки по ситуации на Украине, передает корреспондент РИА Новости.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча в Северной столице будет продолжением того диалога, который был начат в июне этого года. По его словам, на вопросы африканских лидеров по украинской тематике президент Путин будет готов давать исчерпывающие ответы.

https://ria.ru/20230728/deklaratsiya-1886967613.html

украина

африка

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Наталья Макарова

украина, африка, форум "россия — африка", владимир путин, дмитрий песков