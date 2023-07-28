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Россия, Турция, Сирия и Иран обсуждают возможность встречи, заявил источник

Россия, Турция, Сирия и Иран обсуждают возможность встречи, заявил источник - РИА Новости, 28.07.2023

Россия, Турция, Сирия и Иран обсуждают возможность встречи, заявил источник

Вопрос новой встречи глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана обсуждается, но необходимо совпадение их графиков, заявил РИА Новости источник в российском... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T07:33

2023-07-28T07:33

2023-07-28T07:33

сирия

россия

турция

александр лаврентьев

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Вопрос новой встречи глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана обсуждается, но необходимо совпадение их графиков, заявил РИА Новости источник в российском дипведомстве. "Этот вопрос обсуждается. Но для того, чтобы выйти на результат, надо, чтобы графики всех министров совпали. Это процесс, он продолжается", - сказал собеседник агентства. Первую встречу главы МИД четырех стран провели в Москве 10 мая. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией. Как ранее заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты. В их числе - решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.

https://ria.ru/20230621/siriya-1879516852.html

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сирия, россия, турция, александр лаврентьев, сергей лавров, в мире