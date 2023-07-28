Россия, Турция, Сирия и Иран обсуждают возможность встречи, заявил источник
Россия, Турция, Сирия и Иран обсуждают возможность новой встречи при совпадении графиков
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственные флаги перед началом четырехсторонней встречи министров иностранных дел Российской Федерации, Турции, Ирана и Сирии в Москве
Государственные флаги перед началом четырехсторонней встречи министров иностранных дел Российской Федерации, Турции, Ирана и Сирии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Вопрос новой встречи глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана обсуждается, но необходимо совпадение их графиков, заявил РИА Новости источник в российском дипведомстве.
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"Этот вопрос обсуждается. Но для того, чтобы выйти на результат, надо, чтобы графики всех министров совпали. Это процесс, он продолжается", - сказал собеседник агентства.
Первую встречу главы МИД четырех стран провели в Москве 10 мая. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией.
Как ранее заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты. В их числе - решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.