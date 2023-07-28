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Россия, Турция, Сирия и Иран обсуждают возможность встречи, заявил источник - РИА Новости, 28.07.2023
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07:33 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/vstrecha-1886759529.html
Россия, Турция, Сирия и Иран обсуждают возможность встречи, заявил источник
Россия, Турция, Сирия и Иран обсуждают возможность встречи, заявил источник - РИА Новости, 28.07.2023
Россия, Турция, Сирия и Иран обсуждают возможность встречи, заявил источник
Вопрос новой встречи глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана обсуждается, но необходимо совпадение их графиков, заявил РИА Новости источник в российском... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T07:33
2023-07-28T07:33
сирия
россия
турция
александр лаврентьев
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Вопрос новой встречи глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана обсуждается, но необходимо совпадение их графиков, заявил РИА Новости источник в российском дипведомстве. "Этот вопрос обсуждается. Но для того, чтобы выйти на результат, надо, чтобы графики всех министров совпали. Это процесс, он продолжается", - сказал собеседник агентства. Первую встречу главы МИД четырех стран провели в Москве 10 мая. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией. Как ранее заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты. В их числе - решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
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сирия, россия, турция, александр лаврентьев, сергей лавров, в мире
Сирия, Россия, Турция, Александр Лаврентьев, Сергей Лавров, В мире
Россия, Турция, Сирия и Иран обсуждают возможность встречи, заявил источник

Россия, Турция, Сирия и Иран обсуждают возможность новой встречи при совпадении графиков

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственные флаги перед началом четырехсторонней встречи министров иностранных дел Российской Федерации, Турции, Ирана и Сирии в Москве
Государственные флаги перед началом четырехсторонней встречи министров иностранных дел Российской Федерации, Турции, Ирана и Сирии в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Государственные флаги перед началом четырехсторонней встречи министров иностранных дел Российской Федерации, Турции, Ирана и Сирии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Вопрос новой встречи глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана обсуждается, но необходимо совпадение их графиков, заявил РИА Новости источник в российском дипведомстве.
«
"Этот вопрос обсуждается. Но для того, чтобы выйти на результат, надо, чтобы графики всех министров совпали. Это процесс, он продолжается", - сказал собеседник агентства.
Первую встречу главы МИД четырех стран провели в Москве 10 мая. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией.
Как ранее заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты. В их числе - решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
Дамаск - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
МИД Ирана назвал темы в процессе нормализации отношений Сирии и Турции
21 июня, 11:49
 
СирияРоссияТурцияАлександр ЛаврентьевСергей ЛавровВ мире
 
 
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