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ВС России сдерживают атаки ВСУ на Времевском выступе, сообщил Рогов - РИА Новости, 28.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/vremevka-1886823209.html
ВС России сдерживают атаки ВСУ на Времевском выступе, сообщил Рогов
ВС России сдерживают атаки ВСУ на Времевском выступе, сообщил Рогов - РИА Новости, 28.07.2023
ВС России сдерживают атаки ВСУ на Времевском выступе, сообщил Рогов
Российские военные сдерживают шквал атак украинских войск на Времевском выступе в районе села Старомайорское, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T12:38
2023-07-28T12:38
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы рф
россия
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Российские военные сдерживают шквал атак украинских войск на Времевском выступе в районе села Старомайорское, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска контролируют времевское направление, противник пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское, обстановка напряженная. "Тяжелые бои идут на Времевском выступе. Враг зашел на окраины села Старомайорское, но наши ребята отражают шквал атак, не дают закрепиться и выбивают противника. Позиции нашими воинами удерживаются, враг несет колоссальные безвозвратные потери", - сказал Рогов. По его словам, от села Старомайорское уже практически ничего не осталось. "Противник пытается закрепиться на линии Уютное-Старомайорское-Урожайное, чтобы получить возможность выхода на оперативный степной простор с направлением к побережью Азовского моря. Поэтому на Времевский выступ сейчас перебрасывается все больше сил", - добавил Рогов.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России сдерживают атаки ВСУ на Времевском выступе, сообщил Рогов

Рогов сообщил, что российские военные сдерживают шквал атак ВСУ на Времевском выступе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБойцы ВС РФ на боевой машине пехоты БМП-3 в зоне спецоперации на Запорожском направлении
Бойцы ВС РФ на боевой машине пехоты БМП-3 в зоне спецоперации на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бойцы ВС РФ на боевой машине пехоты БМП-3 в зоне спецоперации на Запорожском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Российские военные сдерживают шквал атак украинских войск на Времевском выступе в районе села Старомайорское, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска контролируют времевское направление, противник пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское, обстановка напряженная.
"Тяжелые бои идут на Времевском выступе. Враг зашел на окраины села Старомайорское, но наши ребята отражают шквал атак, не дают закрепиться и выбивают противника. Позиции нашими воинами удерживаются, враг несет колоссальные безвозвратные потери", - сказал Рогов.
По его словам, от села Старомайорское уже практически ничего не осталось. "Противник пытается закрепиться на линии Уютное-Старомайорское-Урожайное, чтобы получить возможность выхода на оперативный степной простор с направлением к побережью Азовского моря. Поэтому на Времевский выступ сейчас перебрасывается все больше сил", - добавил Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы РФРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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