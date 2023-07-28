https://ria.ru/20230728/vremevka-1886823209.html
ВС России сдерживают атаки ВСУ на Времевском выступе, сообщил Рогов
ВС России сдерживают атаки ВСУ на Времевском выступе, сообщил Рогов - РИА Новости, 28.07.2023
ВС России сдерживают атаки ВСУ на Времевском выступе, сообщил Рогов
Российские военные сдерживают шквал атак украинских войск на Времевском выступе в районе села Старомайорское, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T12:38
2023-07-28T12:38
2023-07-28T12:38
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы рф
россия
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Российские военные сдерживают шквал атак украинских войск на Времевском выступе в районе села Старомайорское, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска контролируют времевское направление, противник пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское, обстановка напряженная. "Тяжелые бои идут на Времевском выступе. Враг зашел на окраины села Старомайорское, но наши ребята отражают шквал атак, не дают закрепиться и выбивают противника. Позиции нашими воинами удерживаются, враг несет колоссальные безвозвратные потери", - сказал Рогов. По его словам, от села Старомайорское уже практически ничего не осталось. "Противник пытается закрепиться на линии Уютное-Старомайорское-Урожайное, чтобы получить возможность выхода на оперативный степной простор с направлением к побережью Азовского моря. Поэтому на Времевский выступ сейчас перебрасывается все больше сил", - добавил Рогов.
https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВС России сдерживают атаки ВСУ на Времевском выступе, сообщил Рогов
Рогов сообщил, что российские военные сдерживают шквал атак ВСУ на Времевском выступе