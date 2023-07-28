https://ria.ru/20230728/voennye-1887001974.html
Белый дом заявил, что американские военные на Украине не участвуют в боях
Белый дом заявил, что американские военные на Украине не участвуют в боях - РИА Новости, 28.07.2023
Белый дом заявил, что американские военные на Украине не участвуют в боях
Американские военные, которые присутствуют на Украине, не принимают участие в боевых действиях и не оказывают поддержку операциям местных коллег, заявил... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T22:36
2023-07-28T22:36
2023-07-28T22:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джон кирби
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Американские военные, которые присутствуют на Украине, не принимают участие в боевых действиях и не оказывают поддержку операциям местных коллег, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби. "Могу заверить вас, что никто из них не задействован в военных операциях или присутствует на поле боя с украинскими солдатами", - сказал он на брифинге для СМИ. "Президент ясно дал понять, что войска США не будут воевать на Украине. Они этого не делали и не будут делать", - добавил Кирби. Он повторил, что американские военнослужащие присутствуют на Украине для охраны посольства США и работы в аппарате военного атташе, где они, в частности, обеспечивают аудит оборонных поставок.
https://ria.ru/20230728/naemnik-1886997485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, джон кирби, администрация президента сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джон Кирби, Администрация президента США
Белый дом заявил, что американские военные на Украине не участвуют в боях
Белый дом: американские военные на Украине есть, но они никак не участвуют в боях