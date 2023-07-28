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Вакцины против гриппа начнут поставлять в регионы с 1 августа - РИА Новости, 28.07.2023
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11:42 28.07.2023 (обновлено: 11:44 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/vaktsiny-1886802873.html
Вакцины против гриппа начнут поставлять в регионы с 1 августа
Вакцины против гриппа начнут поставлять в регионы с 1 августа - РИА Новости, 28.07.2023
Вакцины против гриппа начнут поставлять в регионы с 1 августа
Поставки вакцин против гриппа начнутся в регионы России с 1 августа, вакцина обновлена под актуальные штаммы, заявил РИА Новости министр здравоохранения России... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:42
2023-07-28T11:44
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Поставки вакцин против гриппа начнутся в регионы России с 1 августа, вакцина обновлена под актуальные штаммы, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Поставки вакцин против гриппа начнутся в регионы с 1 августа. Вакцина обновлена под актуальные штаммы", - сказал Мурашко.Ранее Роспотребнадзор рекомендовал региональным властям рассмотреть вопросы о подготовке к эпидсезону заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией 2023-2024 годов, в том числе об обеспечении населения вакцинацией против гриппа с охватом до 60% от численности населения субъекта РФ.
https://ria.ru/20230727/vaktsina-1886653600.html
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общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
Вакцины против гриппа начнут поставлять в регионы с 1 августа

Мурашко: обновленные вакцины против гриппа начнут поставлять в регионы с 1 августа

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Поставки вакцин против гриппа начнутся в регионы России с 1 августа, вакцина обновлена под актуальные штаммы, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Поставки вакцин против гриппа начнутся в регионы с 1 августа. Вакцина обновлена под актуальные штаммы", - сказал Мурашко.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал региональным властям рассмотреть вопросы о подготовке к эпидсезону заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией 2023-2024 годов, в том числе об обеспечении населения вакцинацией против гриппа с охватом до 60% от численности населения субъекта РФ.
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