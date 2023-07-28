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Управляющий центр занятости населения подготовили к открытию в Самаре

Управляющий центр занятости населения подготовили к открытию в Самаре - РИА Новости, 28.07.2023

Управляющий центр занятости населения подготовили к открытию в Самаре

Управляющий центр занятости населения откроется в Самаре во второй половине августа, в нем будут работать свыше 90 специалистов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T20:39

2023-07-28T20:39

2023-07-28T20:39

самарская область

дмитрий азаров

игорь комаров

антон котяков

самара

россия

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Управляющий центр занятости населения откроется в Самаре во второй половине августа, в нем будут работать свыше 90 специалистов, сообщает пресс-служба регионального правительства. В пятницу полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и губернатор Дмитрий Азаров проверили ход работ в Управляющем центре занятости населения, который готовится к открытию по стандартам бренда "Работа России". Центр базируется в здании стадиона "Солидарность Самара Арена". В помещениях на общей площади почти в 2 тысячи квадратных метров ремонт практически завершен, оснащены рабочие места сотрудников. Как отмечается в сообщении, при создании Управляющего центра учитывались функциональные зоны, предусмотренные брендом "Работа России": зона работы в формате "открытое пространство", кабинеты и переговорные комнаты, зоны отдыха и приема пищи, зал групповых занятий. В задачи центра входит координация деятельности территориальных центров занятости в регионе, а также разработка и внедрение новых форм оказания госуслуг в сфере занятости. Азаров отметил, что в данном центре на постоянной основе будет проходить обучение. Во время инспекции центра он выступил с предложением разместить на этой территории также Центр компетенций в сфере повышения производительности труда. "Они должны работать вместе. У нас в шесть с половиной раз вакансий больше, чем людей, которые ищут работу", - отметил он. По данным пресс-службы, Комаров одобрил эту идею. Он добавил, что показатели по безработице в Самарской области лучше, чем в среднем по округу. Глава региона поблагодарил Котякова за поддержку в работе по модернизации центров занятости в регионе. "Действительно, мы видим, как преображаются центры занятости, для нас эта задача актуальная. У нас уровень безработицы на самых низких показателях за всю историю. Мы создаем каждый год по 10 тысяч новых рабочих мест и, конечно, должны на совершенно другом качественном уровне - а это касается всего, здесь мелочей нет – очень внимательно, очень точечно работать с профессионалами, людьми, которым нужна дополнительная переподготовка, чтобы ни одного не потерять, потому что потребности экономики, промышленности Самарской области велики и все возрастают", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20230726/shkola-1886478364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

самарская область, дмитрий азаров, игорь комаров, антон котяков, самара, россия