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Управляющий центр занятости населения подготовили к открытию в Самаре
Управляющий центр занятости населения подготовили к открытию в Самаре - РИА Новости, 28.07.2023
Управляющий центр занятости населения подготовили к открытию в Самаре
Управляющий центр занятости населения откроется в Самаре во второй половине августа, в нем будут работать свыше 90 специалистов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:39
2023-07-28T20:39
2023-07-28T20:39
самарская область
дмитрий азаров
игорь комаров
антон котяков
самара
россия
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Управляющий центр занятости населения откроется в Самаре во второй половине августа, в нем будут работать свыше 90 специалистов, сообщает пресс-служба регионального правительства. В пятницу полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и губернатор Дмитрий Азаров проверили ход работ в Управляющем центре занятости населения, который готовится к открытию по стандартам бренда "Работа России". Центр базируется в здании стадиона "Солидарность Самара Арена". В помещениях на общей площади почти в 2 тысячи квадратных метров ремонт практически завершен, оснащены рабочие места сотрудников. Как отмечается в сообщении, при создании Управляющего центра учитывались функциональные зоны, предусмотренные брендом "Работа России": зона работы в формате "открытое пространство", кабинеты и переговорные комнаты, зоны отдыха и приема пищи, зал групповых занятий. В задачи центра входит координация деятельности территориальных центров занятости в регионе, а также разработка и внедрение новых форм оказания госуслуг в сфере занятости. Азаров отметил, что в данном центре на постоянной основе будет проходить обучение. Во время инспекции центра он выступил с предложением разместить на этой территории также Центр компетенций в сфере повышения производительности труда. "Они должны работать вместе. У нас в шесть с половиной раз вакансий больше, чем людей, которые ищут работу", - отметил он. По данным пресс-службы, Комаров одобрил эту идею. Он добавил, что показатели по безработице в Самарской области лучше, чем в среднем по округу. Глава региона поблагодарил Котякова за поддержку в работе по модернизации центров занятости в регионе. "Действительно, мы видим, как преображаются центры занятости, для нас эта задача актуальная. У нас уровень безработицы на самых низких показателях за всю историю. Мы создаем каждый год по 10 тысяч новых рабочих мест и, конечно, должны на совершенно другом качественном уровне - а это касается всего, здесь мелочей нет – очень внимательно, очень точечно работать с профессионалами, людьми, которым нужна дополнительная переподготовка, чтобы ни одного не потерять, потому что потребности экономики, промышленности Самарской области велики и все возрастают", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20230726/shkola-1886478364.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, дмитрий азаров, игорь комаров, антон котяков, самара, россия
Самарская область, Дмитрий Азаров, Игорь Комаров, Антон Котяков, Самара, Россия
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Управляющий центр занятости населения откроется в Самаре во второй половине августа, в нем будут работать свыше 90 специалистов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В пятницу полномочный представитель президента РФ
в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров
, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
и губернатор Дмитрий Азаров
проверили ход работ в Управляющем центре занятости населения, который готовится к открытию по стандартам бренда "Работа России". Центр базируется в здании стадиона "Солидарность Самара Арена". В помещениях на общей площади почти в 2 тысячи квадратных метров ремонт практически завершен, оснащены рабочие места сотрудников.
Как отмечается в сообщении, при создании Управляющего центра учитывались функциональные зоны, предусмотренные брендом "Работа России": зона работы в формате "открытое пространство", кабинеты и переговорные комнаты, зоны отдыха и приема пищи, зал групповых занятий.
В задачи центра входит координация деятельности территориальных центров занятости в регионе, а также разработка и внедрение новых форм оказания госуслуг в сфере занятости.
Азаров отметил, что в данном центре на постоянной основе будет проходить обучение. Во время инспекции центра он выступил с предложением разместить на этой территории также Центр компетенций в сфере повышения производительности труда.
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"Они должны работать вместе. У нас в шесть с половиной раз вакансий больше, чем людей, которые ищут работу", - отметил он.
По данным пресс-службы, Комаров одобрил эту идею. Он добавил, что показатели по безработице в Самарской области
лучше, чем в среднем по округу.
Глава региона поблагодарил Котякова за поддержку в работе по модернизации центров занятости в регионе.
"Действительно, мы видим, как преображаются центры занятости, для нас эта задача актуальная. У нас уровень безработицы на самых низких показателях за всю историю. Мы создаем каждый год по 10 тысяч новых рабочих мест и, конечно, должны на совершенно другом качественном уровне - а это касается всего, здесь мелочей нет – очень внимательно, очень точечно работать с профессионалами, людьми, которым нужна дополнительная переподготовка, чтобы ни одного не потерять, потому что потребности экономики, промышленности Самарской области велики и все возрастают", - подчеркнул глава региона.