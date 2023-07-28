https://ria.ru/20230728/uspekh-1886886782.html

РЭЦ раскрывает основные ключи к успеху на африканском направлении

РЭЦ раскрывает основные ключи к успеху на африканском направлении - РИА Новости, 28.07.2023

РЭЦ раскрывает основные ключи к успеху на африканском направлении

Стабильные политические связи на протяжении уже ни одного десятилетия характерны для России и Африки, но экономическое сотрудничество между регионами еще нужно... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:13

2023-07-28T16:13

2023-07-28T16:13

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

африка

санкт-петербург

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Стабильные политические связи на протяжении уже ни одного десятилетия характерны для России и Африки, но экономическое сотрудничество между регионами еще нужно развивать, необходимые составляющие успеха в этом направлении на африканском континенте обсудили участники сессии "Экспортный потенциал Россия – Африка в условиях новых вызовов", модератором которой выступил старший вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Никита Гусаков.Мероприятие состоялось 28 июля на форуме Россия – Африка в Санкт-Петербурге."Во время дискуссии африканские партнеры призвали представителей российского бизнес-сообщества агрессивнее в положительном значении этого слова заходить на рынки континента. Они добавили, что ждут развития проекты в сферах энергетики, совершенствования инфраструктуры, агропромышленности, фармацевтики. Российские компании обладают значительным опытом и экспертизой в этих секторах, которые ждут на континенте", - говорится в сообщении.Представители российской стороны, в свою очередь, подчеркнули важность роли государства в продвижении на африканские рынки. Для развития и гарантированного успешного взаимодействия с африканскими партнерами важно как предоставление таргетированных мер поддержки, так создание общих благоприятных условий для бизнеса.Отдельный акцент был сделан на сферу образования. Африка обеспокоена отсутствием достаточного количества высококвалифицированных специалистов во многих отраслях, что мешает развитию экономики. Сотрудничество с Россией в области подготовки и обучения кадров на всех уровнях будет оказывать положительный эффект на экономическое развитие региона и позволит континенту ускорить свое развитие, привлечь инвестиции и улучшить условия жизни населения.Отметим, в сессии приняли участие министр промышленности и торговли Республики Мозамбик Сильвино Морено, первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков, исполнительный вице-президент Афрэксимбанка – доктор Джордж Эломби, проректор РАНХиГС, кандидат социологических наук Полина Немировченко и другие.

https://ria.ru/20230727/rets-1886679265.html

россия

африка

санкт-петербург

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, африка, санкт-петербург, форум "россия — африка"