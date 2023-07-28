Рейтинг@Mail.ru
Будет новая линия обороны: в США заявили о кульминации конфликта на Украине - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/ukraina-1886879606.html
Будет новая линия обороны: в США заявили о кульминации конфликта на Украине
Будет новая линия обороны: в США заявили о кульминации конфликта на Украине - РИА Новости, 28.07.2023
Будет новая линия обороны: в США заявили о кульминации конфликта на Украине
Сценарий заморозки конфликта на Украине становится все более вероятным по мере того, как контрнаступление ВСУ близится к провалу, пишет американское издание The РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:47
2023-07-28T15:47
политика
украина
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_0:58:3078:1789_1920x0_80_0_0_21f2d3b0a316f7e281190cd6688c5e58.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сценарий заморозки конфликта на Украине становится все более вероятным по мере того, как контрнаступление ВСУ близится к провалу, пишет американское издание The Hill."Военные эксперты &lt;…&gt; опасаются, что операция украинской армии завершится к концу этого года без крупной победы. Это приблизит войну к заморозке на нынешних позициях", — говорится в статье.По мнению специалиста в области внешнеполитических исследований Майкла О’Хэнлона, ВСУ не только не прорвут российскую линию обороны, но и, возможно, начнут терять территорию в результате контрударов противника, что приведет к созданию новых укреплений на более выгодных для Москвы рубежах.Тупик в боевых действиях не выгоден Украине, потому что он только укрепляет позиции России на новых территориях, резюмировали аналитики.Президент Владимир Путин накануне заявил об активизации ВСУ на Запорожском направлении. Он сообщил, что противник не добился успеха. Все попытки контрнаступления остановлены, украинские войска отброшены.
https://ria.ru/20230728/reshenie-1886868082.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_1ea0cc50a0f4f8cd8d38972930fe8d0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Будет новая линия обороны: в США заявили о кульминации конфликта на Украине

The Hill: конфликт на Украине приближается к кульминации

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сценарий заморозки конфликта на Украине становится все более вероятным по мере того, как контрнаступление ВСУ близится к провалу, пишет американское издание The Hill.
«
"Военные эксперты <…> опасаются, что операция украинской армии завершится к концу этого года без крупной победы. Это приблизит войну к заморозке на нынешних позициях", — говорится в статье.
По мнению специалиста в области внешнеполитических исследований Майкла О’Хэнлона, ВСУ не только не прорвут российскую линию обороны, но и, возможно, начнут терять территорию в результате контрударов противника, что приведет к созданию новых укреплений на более выгодных для Москвы рубежах.
Тупик в боевых действиях не выгоден Украине, потому что он только укрепляет позиции России на новых территориях, резюмировали аналитики.
Президент Владимир Путин накануне заявил об активизации ВСУ на Запорожском направлении. Он сообщил, что противник не добился успеха. Все попытки контрнаступления остановлены, украинские войска отброшены.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
"Мощный удар по Западу". Китайцы пришли в восторг от мудрого решения Путина
Вчера, 15:00
 
ПолитикаУкраинаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала