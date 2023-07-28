https://ria.ru/20230728/ukraina-1886879606.html
Будет новая линия обороны: в США заявили о кульминации конфликта на Украине
Будет новая линия обороны: в США заявили о кульминации конфликта на Украине - РИА Новости, 28.07.2023
Будет новая линия обороны: в США заявили о кульминации конфликта на Украине
Сценарий заморозки конфликта на Украине становится все более вероятным по мере того, как контрнаступление ВСУ близится к провалу, пишет американское издание The РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:47
2023-07-28T15:47
2023-07-28T15:47
политика
украина
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_0:58:3078:1789_1920x0_80_0_0_21f2d3b0a316f7e281190cd6688c5e58.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сценарий заморозки конфликта на Украине становится все более вероятным по мере того, как контрнаступление ВСУ близится к провалу, пишет американское издание The Hill."Военные эксперты <…> опасаются, что операция украинской армии завершится к концу этого года без крупной победы. Это приблизит войну к заморозке на нынешних позициях", — говорится в статье.По мнению специалиста в области внешнеполитических исследований Майкла О’Хэнлона, ВСУ не только не прорвут российскую линию обороны, но и, возможно, начнут терять территорию в результате контрударов противника, что приведет к созданию новых укреплений на более выгодных для Москвы рубежах.Тупик в боевых действиях не выгоден Украине, потому что он только укрепляет позиции России на новых территориях, резюмировали аналитики.Президент Владимир Путин накануне заявил об активизации ВСУ на Запорожском направлении. Он сообщил, что противник не добился успеха. Все попытки контрнаступления остановлены, украинские войска отброшены.
https://ria.ru/20230728/reshenie-1886868082.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_1ea0cc50a0f4f8cd8d38972930fe8d0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Будет новая линия обороны: в США заявили о кульминации конфликта на Украине
The Hill: конфликт на Украине приближается к кульминации