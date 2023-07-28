https://ria.ru/20230728/ukraina-1886879606.html

Будет новая линия обороны: в США заявили о кульминации конфликта на Украине

Будет новая линия обороны: в США заявили о кульминации конфликта на Украине - РИА Новости, 28.07.2023

Будет новая линия обороны: в США заявили о кульминации конфликта на Украине

Сценарий заморозки конфликта на Украине становится все более вероятным по мере того, как контрнаступление ВСУ близится к провалу, пишет американское издание The РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T15:47

2023-07-28T15:47

2023-07-28T15:47

политика

украина

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сценарий заморозки конфликта на Украине становится все более вероятным по мере того, как контрнаступление ВСУ близится к провалу, пишет американское издание The Hill."Военные эксперты <…> опасаются, что операция украинской армии завершится к концу этого года без крупной победы. Это приблизит войну к заморозке на нынешних позициях", — говорится в статье.По мнению специалиста в области внешнеполитических исследований Майкла О’Хэнлона, ВСУ не только не прорвут российскую линию обороны, но и, возможно, начнут терять территорию в результате контрударов противника, что приведет к созданию новых укреплений на более выгодных для Москвы рубежах.Тупик в боевых действиях не выгоден Украине, потому что он только укрепляет позиции России на новых территориях, резюмировали аналитики.Президент Владимир Путин накануне заявил об активизации ВСУ на Запорожском направлении. Он сообщил, что противник не добился успеха. Все попытки контрнаступления остановлены, украинские войска отброшены.

https://ria.ru/20230728/reshenie-1886868082.html

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политика, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины