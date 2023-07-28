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Орбан заявил, что поддержка Украины зависит от решения Байдена - РИА Новости, 28.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:47 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/ukraina-1886784964.html
Орбан заявил, что поддержка Украины зависит от решения Байдена
Орбан заявил, что поддержка Украины зависит от решения Байдена - РИА Новости, 28.07.2023
Орбан заявил, что поддержка Украины зависит от решения Байдена
Дальнейшая поддержка Киева со стороны США зависит от того, захочет ли президент Джо Байден идти на выборы осенью 2024 года, не закончив "прокси-войну", заявил... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:47
2023-07-28T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
венгрия
виктор орбан
джо байден
ситуация в днр и лнр
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БУДАПЕШТ, 28 июл - РИА Новости. Дальнейшая поддержка Киева со стороны США зависит от того, захочет ли президент Джо Байден идти на выборы осенью 2024 года, не закончив "прокси-войну", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Вопрос в том, что решит президент США, как он захочет идти на выборы осенью 2024 года: так, что Америка ввязана ещё в одну прокси-войну, участвует там, тратит бесчисленные миллиарды в Восточной Европе, или захочет идти на выборы с прекращением огня и миром", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth, комментируя перспективы дальнейшей военной поддержки Украины со стороны США. "Этого мы не знаем. Не можем повлиять и ответить на вопрос не может, это решение Америки", - добавил Орбан. Премьер Венгрии ранее неоднократно заявлял, что мир на Украине наступит, когда этого захотят США. По его словам, весь мир задается вопросом, почему Вашингтон этого не желает. Байден в апреле 2023 года формально объявил о намерении переизбраться.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Джо Байден, Ситуация в ДНР и ЛНР
Орбан заявил, что поддержка Украины зависит от решения Байдена

Орбан: поддержка Украины зависит от того, с чем Байден захочет идти на выборы 2024 года

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 28 июл - РИА Новости. Дальнейшая поддержка Киева со стороны США зависит от того, захочет ли президент Джо Байден идти на выборы осенью 2024 года, не закончив "прокси-войну", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Вопрос в том, что решит президент США, как он захочет идти на выборы осенью 2024 года: так, что Америка ввязана ещё в одну прокси-войну, участвует там, тратит бесчисленные миллиарды в Восточной Европе, или захочет идти на выборы с прекращением огня и миром", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth, комментируя перспективы дальнейшей военной поддержки Украины со стороны США. "Этого мы не знаем. Не можем повлиять и ответить на вопрос не может, это решение Америки", - добавил Орбан.
Премьер Венгрии ранее неоднократно заявлял, что мир на Украине наступит, когда этого захотят США. По его словам, весь мир задается вопросом, почему Вашингтон этого не желает.
Байден в апреле 2023 года формально объявил о намерении переизбраться.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВенгрияВиктор ОрбанДжо БайденСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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