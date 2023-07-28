https://ria.ru/20230728/ukraina-1886767369.html
Существование Украины держится только на деньгах Запада, заявил Орбан
Существование Украины держится только на деньгах Запада, заявил Орбан - РИА Новости, 28.07.2023
Существование Украины держится только на деньгах Запада, заявил Орбан
Существование Украины и дееспособность украинских войск держится только на деньгах Запада, украинский суверенитет потерян, заявил премьер-министр Венгрии Виктор РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T09:08
2023-07-28T09:08
2023-07-28T09:54
в мире
украина
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 28 июл - РИА Новости. Существование Украины и дееспособность украинских войск держится только на деньгах Запада, украинский суверенитет потерян, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Суверенитет Украины практически потерян. Потому что страна, у которой нет финансового дохода, которая не может обеспечить работой своих граждан, не то что финансировать войну, не суверенна", - сказал Орбан.По его словам, для ведения боевых действий "нужны три вещи: деньги, деньги и деньги", а с развитием вооружения военные расходы выросли еще больше."Сейчас только западные деньги поддерживают Украину в живом состоянии, а украинскую армию в дееспособном", - сказал Орбан.
https://ria.ru/20230722/orban-1885696956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, виктор орбан
В мире, Украина, Виктор Орбан
Существование Украины держится только на деньгах Запада, заявил Орбан
Орбан: cуществование Украины и дееспособность ее армии держится только на деньгах Запада