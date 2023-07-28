https://ria.ru/20230728/ukraina-1886767369.html

Существование Украины держится только на деньгах Запада, заявил Орбан

Существование Украины держится только на деньгах Запада, заявил Орбан - РИА Новости, 28.07.2023

Существование Украины держится только на деньгах Запада, заявил Орбан

Существование Украины и дееспособность украинских войск держится только на деньгах Запада, украинский суверенитет потерян, заявил премьер-министр Венгрии Виктор РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T09:08

2023-07-28T09:08

2023-07-28T09:54

в мире

украина

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 28 июл - РИА Новости. Существование Украины и дееспособность украинских войск держится только на деньгах Запада, украинский суверенитет потерян, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Суверенитет Украины практически потерян. Потому что страна, у которой нет финансового дохода, которая не может обеспечить работой своих граждан, не то что финансировать войну, не суверенна", - сказал Орбан.По его словам, для ведения боевых действий "нужны три вещи: деньги, деньги и деньги", а с развитием вооружения военные расходы выросли еще больше."Сейчас только западные деньги поддерживают Украину в живом состоянии, а украинскую армию в дееспособном", - сказал Орбан.

https://ria.ru/20230722/orban-1885696956.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, виктор орбан