https://ria.ru/20230728/udar-1886902166.html

Русские начали охоту: в США сообщили об опустошающем ударе по Зеленскому

Русские начали охоту: в США сообщили об опустошающем ударе по Зеленскому - РИА Новости, 28.07.2023

Русские начали охоту: в США сообщили об опустошающем ударе по Зеленскому

Российская армия нанесла серьезный урон ВСУ, значительно сократив число гаубиц M-777 у украинцев, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:41

2023-07-28T16:41

2023-07-28T16:44

политика

украина

сша

скотт риттер

джо байден

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российская армия нанесла серьезный урон ВСУ, значительно сократив число гаубиц M-777 у украинцев, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."На HIMARS охотятся, его уничтожают, но еще некоторое количество их остается у ВСУ. У россиян есть большой успех в ликвидации M-777. По ним нанесен опустошающий удар, сокративший число этих установок", — заявил офицер.Ранее бывший разведчик сообщил, что российские военные заметно снизили потенциал реактивной системы залпового огня HIMARS на Украине, приглушив GPS-сигналы ракет мощными средствами радиоэлектронной борьбы.По его словам, то же самое произойдет и с установками ATACMS, если их передадут ВСУ: они будут просто подавлены и уничтожены в воздухе российской противовоздушной обороной.Американские СМИ неоднократно утверждали, что в Вашингтоне близки к решению о передаче украинцам ATACMS — ракет дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS. Однако, как сообщила Washington Post, в администрации президента США Джо Байдена пока не намерены отправлять дальнобойные ракеты ВСУ.

https://ria.ru/20230728/ukraina-1886879606.html

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политика, украина, сша, скотт риттер, джо байден, вооруженные силы украины