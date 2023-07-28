Рейтинг@Mail.ru
Русские начали охоту: в США сообщили об опустошающем ударе по Зеленскому - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 28.07.2023 (обновлено: 16:44 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/udar-1886902166.html
Русские начали охоту: в США сообщили об опустошающем ударе по Зеленскому
Русские начали охоту: в США сообщили об опустошающем ударе по Зеленскому - РИА Новости, 28.07.2023
Русские начали охоту: в США сообщили об опустошающем ударе по Зеленскому
Российская армия нанесла серьезный урон ВСУ, значительно сократив число гаубиц M-777 у украинцев, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:41
2023-07-28T16:44
политика
украина
сша
скотт риттер
джо байден
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839461_130:452:2941:2033_1920x0_80_0_0_1c002ce2bba45c07f16041db943d2227.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российская армия нанесла серьезный урон ВСУ, значительно сократив число гаубиц M-777 у украинцев, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."На HIMARS охотятся, его уничтожают, но еще некоторое количество их остается у ВСУ. У россиян есть большой успех в ликвидации M-777. По ним нанесен опустошающий удар, сокративший число этих установок", — заявил офицер.Ранее бывший разведчик сообщил, что российские военные заметно снизили потенциал реактивной системы залпового огня HIMARS на Украине, приглушив GPS-сигналы ракет мощными средствами радиоэлектронной борьбы.По его словам, то же самое произойдет и с установками ATACMS, если их передадут ВСУ: они будут просто подавлены и уничтожены в воздухе российской противовоздушной обороной.Американские СМИ неоднократно утверждали, что в Вашингтоне близки к решению о передаче украинцам ATACMS — ракет дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS. Однако, как сообщила Washington Post, в администрации президента США Джо Байдена пока не намерены отправлять дальнобойные ракеты ВСУ.
https://ria.ru/20230728/ukraina-1886879606.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839461_389:351:2651:2047_1920x0_80_0_0_519361bb6132770098a3a42ba7986e35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, сша, скотт риттер, джо байден, вооруженные силы украины
Политика, Украина, США, Скотт Риттер, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
Русские начали охоту: в США сообщили об опустошающем ударе по Зеленскому

Экс-разведчик ВС США Риттер: удары ВС России сильно сократили число гаубиц M-777 у ВСУ

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российская армия нанесла серьезный урон ВСУ, значительно сократив число гаубиц M-777 у украинцев, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
«
"На HIMARS охотятся, его уничтожают, но еще некоторое количество их остается у ВСУ. У россиян есть большой успех в ликвидации M-777. По ним нанесен опустошающий удар, сокративший число этих установок", — заявил офицер.
Ранее бывший разведчик сообщил, что российские военные заметно снизили потенциал реактивной системы залпового огня HIMARS на Украине, приглушив GPS-сигналы ракет мощными средствами радиоэлектронной борьбы.
По его словам, то же самое произойдет и с установками ATACMS, если их передадут ВСУ: они будут просто подавлены и уничтожены в воздухе российской противовоздушной обороной.
Американские СМИ неоднократно утверждали, что в Вашингтоне близки к решению о передаче украинцам ATACMS — ракет дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS. Однако, как сообщила Washington Post, в администрации президента США Джо Байдена пока не намерены отправлять дальнобойные ракеты ВСУ.
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Будет новая линия обороны: в США заявили о кульминации конфликта на Украине
Вчера, 15:47
 
ПолитикаУкраинаСШАСкотт РиттерДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала