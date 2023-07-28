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Русские начали охоту: в США сообщили об опустошающем ударе по Зеленскому
Русские начали охоту: в США сообщили об опустошающем ударе по Зеленскому - РИА Новости, 28.07.2023
Русские начали охоту: в США сообщили об опустошающем ударе по Зеленскому
Российская армия нанесла серьезный урон ВСУ, значительно сократив число гаубиц M-777 у украинцев, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:41
2023-07-28T16:41
2023-07-28T16:44
политика
украина
сша
скотт риттер
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российская армия нанесла серьезный урон ВСУ, значительно сократив число гаубиц M-777 у украинцев, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."На HIMARS охотятся, его уничтожают, но еще некоторое количество их остается у ВСУ. У россиян есть большой успех в ликвидации M-777. По ним нанесен опустошающий удар, сокративший число этих установок", — заявил офицер.Ранее бывший разведчик сообщил, что российские военные заметно снизили потенциал реактивной системы залпового огня HIMARS на Украине, приглушив GPS-сигналы ракет мощными средствами радиоэлектронной борьбы.По его словам, то же самое произойдет и с установками ATACMS, если их передадут ВСУ: они будут просто подавлены и уничтожены в воздухе российской противовоздушной обороной.Американские СМИ неоднократно утверждали, что в Вашингтоне близки к решению о передаче украинцам ATACMS — ракет дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS. Однако, как сообщила Washington Post, в администрации президента США Джо Байдена пока не намерены отправлять дальнобойные ракеты ВСУ.
https://ria.ru/20230728/ukraina-1886879606.html
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политика, украина, сша, скотт риттер, джо байден, вооруженные силы украины
Политика, Украина, США, Скотт Риттер, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
Русские начали охоту: в США сообщили об опустошающем ударе по Зеленскому
Экс-разведчик ВС США Риттер: удары ВС России сильно сократили число гаубиц M-777 у ВСУ