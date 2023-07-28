https://ria.ru/20230728/udar-1886773182.html
ВСУ кассетными боеприпасами обстреляли Токмак, погибла женщина
ВСУ кассетными боеприпасами обстреляли Токмак, погибла женщина - РИА Новости, 28.07.2023
ВСУ кассетными боеприпасами обстреляли Токмак, погибла женщина
ВСУ трижды ударили ракетами по территории города Токмак в Запорожье, погибла женщина, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Евгений... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T09:55
2023-07-28T09:55
2023-07-28T11:23
специальная военная операция на украине
токмак
запорожье
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. ВСУ трижды ударили ракетами по территории города Токмак в Запорожье, погибла женщина, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Вчера противник нанес три ракетных удара кассетными боеприпасами по частному сектору Токмака. В результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения и погибла женщина", — говорится в публикации.Еще один местный житель получил ранения, его госпитализировали.Балицкий отметил, что вторая ракета сбита средствами ПВО, третий снаряд не разорвался, его обезвредят саперы.Токмак с марта 2022 года находится под контролем российских военных. В июле президент США Джо Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев кассетными боеприпасами. Такие снаряды запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США, Украина, Китай и Россия.Владимир Путин, комментируя поставки, напомнил, что прежние администрации США сами ранее называли подобные действия преступлением. По его словам, "так к этому и надо относиться". Президент добавил, что у российской армии "достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов".Особенность этих снарядов в том, что они не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до 14 процентов боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву таких вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
https://ria.ru/20230727/obstrely-1886627315.html
https://ria.ru/20230726/kontrnastuplenie-1886320140.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
токмак, запорожье, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожье, Запорожская область, Происшествия
ВСУ кассетными боеприпасами обстреляли Токмак, погибла женщина
Балицкий: при ударе ВСУ кассетными боеприпасами по Токмаку погибла женщина
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости.
ВСУ трижды ударили ракетами по территории города Токмак в Запорожье, погибла женщина, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Евгений Балицкий в Telegram-канале
.
"Вчера противник нанес три ракетных удара кассетными боеприпасами по частному сектору Токмака. В результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения и погибла женщина", — говорится в публикации.
Еще один местный житель получил ранения, его госпитализировали.
Балицкий отметил, что вторая ракета сбита средствами ПВО, третий снаряд не разорвался, его обезвредят саперы.
ВСУ усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами
Токмак с марта 2022 года находится под контролем российских военных.
В июле президент США Джо Байден
объявил о решении Белого дома снабжать Киев
кассетными боеприпасами. Такие снаряды запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США, Украина
, Китай
и Россия
.
Владимир Путин
, комментируя поставки, напомнил, что прежние администрации США сами ранее называли подобные действия преступлением. По его словам, "так к этому и надо относиться". Президент добавил, что у российской армии "достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов".
Особенность этих снарядов в том, что они не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до 14 процентов боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch
заявили, что передача Киеву таких вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
Новая волна контрнаступления началась на Ореховском направлении