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ВСУ кассетными боеприпасами обстреляли Токмак, погибла женщина - РИА Новости, 28.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:55 28.07.2023 (обновлено: 11:23 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/udar-1886773182.html
ВСУ кассетными боеприпасами обстреляли Токмак, погибла женщина
ВСУ кассетными боеприпасами обстреляли Токмак, погибла женщина - РИА Новости, 28.07.2023
ВСУ кассетными боеприпасами обстреляли Токмак, погибла женщина
ВСУ трижды ударили ракетами по территории города Токмак в Запорожье, погибла женщина, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Евгений... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T09:55
2023-07-28T11:23
специальная военная операция на украине
токмак
запорожье
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. ВСУ трижды ударили ракетами по территории города Токмак в Запорожье, погибла женщина, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Вчера противник нанес три ракетных удара кассетными боеприпасами по частному сектору Токмака. В результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения и погибла женщина", — говорится в публикации.Еще один местный житель получил ранения, его госпитализировали.Балицкий отметил, что вторая ракета сбита средствами ПВО, третий снаряд не разорвался, его обезвредят саперы.Токмак с марта 2022 года находится под контролем российских военных. В июле президент США Джо Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев кассетными боеприпасами. Такие снаряды запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США, Украина, Китай и Россия.Владимир Путин, комментируя поставки, напомнил, что прежние администрации США сами ранее называли подобные действия преступлением. По его словам, "так к этому и надо относиться". Президент добавил, что у российской армии "достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов".Особенность этих снарядов в том, что они не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до 14 процентов боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву таких вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
https://ria.ru/20230727/obstrely-1886627315.html
https://ria.ru/20230726/kontrnastuplenie-1886320140.html
токмак
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токмак, запорожье, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожье, Запорожская область, Происшествия
ВСУ кассетными боеприпасами обстреляли Токмак, погибла женщина

Балицкий: при ударе ВСУ кассетными боеприпасами по Токмаку погибла женщина

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагменты кассетных боеприпасов, применяемых Вооруженными силами Украины
Фрагменты кассетных боеприпасов, применяемых Вооруженными силами Украины - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фрагменты кассетных боеприпасов, применяемых Вооруженными силами Украины. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. ВСУ трижды ударили ракетами по территории города Токмак в Запорожье, погибла женщина, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Вчера противник нанес три ракетных удара кассетными боеприпасами по частному сектору Токмака. В результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения и погибла женщина", — говорится в публикации.
Еще один местный житель получил ранения, его госпитализировали.
Балицкий отметил, что вторая ракета сбита средствами ПВО, третий снаряд не разорвался, его обезвредят саперы.
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27 июля, 15:01
Токмак с марта 2022 года находится под контролем российских военных.
В июле президент США Джо Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев кассетными боеприпасами. Такие снаряды запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США, Украина, Китай и Россия.
Владимир Путин, комментируя поставки, напомнил, что прежние администрации США сами ранее называли подобные действия преступлением. По его словам, "так к этому и надо относиться". Президент добавил, что у российской армии "достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов".
Особенность этих снарядов в том, что они не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до 14 процентов боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву таких вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
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Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожьеЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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