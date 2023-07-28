https://ria.ru/20230728/udar-1886773182.html

ВСУ кассетными боеприпасами обстреляли Токмак, погибла женщина

ВСУ кассетными боеприпасами обстреляли Токмак, погибла женщина - РИА Новости, 28.07.2023

ВСУ кассетными боеприпасами обстреляли Токмак, погибла женщина

ВСУ трижды ударили ракетами по территории города Токмак в Запорожье, погибла женщина, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Евгений... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T09:55

2023-07-28T09:55

2023-07-28T11:23

специальная военная операция на украине

токмак

запорожье

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. ВСУ трижды ударили ракетами по территории города Токмак в Запорожье, погибла женщина, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Вчера противник нанес три ракетных удара кассетными боеприпасами по частному сектору Токмака. В результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения и погибла женщина", — говорится в публикации.Еще один местный житель получил ранения, его госпитализировали.Балицкий отметил, что вторая ракета сбита средствами ПВО, третий снаряд не разорвался, его обезвредят саперы.Токмак с марта 2022 года находится под контролем российских военных. В июле президент США Джо Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев кассетными боеприпасами. Такие снаряды запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США, Украина, Китай и Россия.Владимир Путин, комментируя поставки, напомнил, что прежние администрации США сами ранее называли подобные действия преступлением. По его словам, "так к этому и надо относиться". Президент добавил, что у российской армии "достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов".Особенность этих снарядов в том, что они не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до 14 процентов боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву таких вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.

https://ria.ru/20230727/obstrely-1886627315.html

https://ria.ru/20230726/kontrnastuplenie-1886320140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

токмак, запорожье, запорожская область, происшествия