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Япония допустила, что КНДР может нанести ядерный удар по стране - РИА Новости, 28.07.2023
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05:13 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/udar-1886754090.html
Япония допустила, что КНДР может нанести ядерный удар по стране
Япония допустила, что КНДР может нанести ядерный удар по стране - РИА Новости, 28.07.2023
Япония допустила, что КНДР может нанести ядерный удар по стране
Министерство обороны Японии в докладе "Белая книга обороны" допускает возможность того, что у КНДР есть возможности нанести удара по японскому архипелагу... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T05:13
2023-07-28T05:13
в мире
япония
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Министерство обороны Японии в докладе "Белая книга обороны" допускает возможность того, что у КНДР есть возможности нанести удара по японскому архипелагу баллистическими ракетами с ядерными боеголовками. "Кроме проведения шести ядерных испытаний Северная Корея неоднократно осуществляет пуски баллистических ракет с прицелом на способ доставки ядерного оружия, а также форсировала разработку вооружений и баллистических ракет и улучшила их операционные характеристики", - говорится в документе. "С технической точки зрения, полагаем, что Северная Корея уже обладает возможностью для реализации миниатюризации ядерного заряда для установки его на баллистическую ракету, которая способна достичь Японии. Таким образом, считаем, что Северная Корея обладает возможностью для проведения подобной атаки на Японию", - добавляется в "Белой книге". Согласно данным в докладе, по состоянию на 2022 год, КНДР обладала примерно 20 ядерными боеголовками. Кроме этого, в книге отмечается существенное развитие ракетных технологий Северной Кореи, в частности разработка баллистических ракет, способных преодолевать расстояния на малых высотах и по нестандартным траекториям, а также гиперзвуковых ракет. "Подобное военное развитие Северной Кореи представляет еще больший непосредственный риск для безопасности Японии и подрывает мир и безопасность в регионе и международном сообществе", - отмечается в документе. "Белая книга" – ежегодный доклад минобороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год. Впервые "Белая книга" Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976-го публикуется ежегодно. Она не является стратегическим документом. В пятницу ее представили на рассмотрение правительства.
https://ria.ru/20230728/yaponiya-1886753970.html
япония
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в мире, япония, кндр (северная корея)
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея)
Япония допустила, что КНДР может нанести ядерный удар по стране

Минобороны Японии заявило, что у КНДР есть возможности нанести ядерный удар по стране

© AP Photo / Lee Jin-manЯпонцы возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Японцы возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Японцы возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Министерство обороны Японии в докладе "Белая книга обороны" допускает возможность того, что у КНДР есть возможности нанести удара по японскому архипелагу баллистическими ракетами с ядерными боеголовками.
«
"Кроме проведения шести ядерных испытаний Северная Корея неоднократно осуществляет пуски баллистических ракет с прицелом на способ доставки ядерного оружия, а также форсировала разработку вооружений и баллистических ракет и улучшила их операционные характеристики", - говорится в документе.
"С технической точки зрения, полагаем, что Северная Корея уже обладает возможностью для реализации миниатюризации ядерного заряда для установки его на баллистическую ракету, которая способна достичь Японии. Таким образом, считаем, что Северная Корея обладает возможностью для проведения подобной атаки на Японию", - добавляется в "Белой книге".
Согласно данным в докладе, по состоянию на 2022 год, КНДР обладала примерно 20 ядерными боеголовками. Кроме этого, в книге отмечается существенное развитие ракетных технологий Северной Кореи, в частности разработка баллистических ракет, способных преодолевать расстояния на малых высотах и по нестандартным траекториям, а также гиперзвуковых ракет.
"Подобное военное развитие Северной Кореи представляет еще больший непосредственный риск для безопасности Японии и подрывает мир и безопасность в регионе и международном сообществе", - отмечается в документе.
"Белая книга" – ежегодный доклад минобороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год. Впервые "Белая книга" Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976-го публикуется ежегодно. Она не является стратегическим документом. В пятницу ее представили на рассмотрение правительства.
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