https://ria.ru/20230728/uchet-1886985868.html

Постановку на воинский учет разрешили без личной явки в военкомат

Постановку на воинский учет разрешили без личной явки в военкомат - РИА Новости, 28.07.2023

Постановку на воинский учет разрешили без личной явки в военкомат

Утверждённые правительством изменения в Положение о призыве на военную службу предполагают, что постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T20:21

2023-07-28T20:21

2023-07-28T20:27

военный призыв и студенческие отсрочки

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Утверждённые правительством изменения в Положение о призыве на военную службу предполагают, что постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета могут осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат, сообщила пресс-служба кабмина. "Согласно новым правилам, постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета могут осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат, путем внесения в реестр воинского учета сведений, содержащихся о них в государственных информационных системах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230728/povestki-1886982424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

военный призыв и студенческие отсрочки