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Постановку на воинский учет разрешили без личной явки в военкомат - РИА Новости, 28.07.2023
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20:21 28.07.2023 (обновлено: 20:27 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/uchet-1886985868.html
Постановку на воинский учет разрешили без личной явки в военкомат
Постановку на воинский учет разрешили без личной явки в военкомат - РИА Новости, 28.07.2023
Постановку на воинский учет разрешили без личной явки в военкомат
Утверждённые правительством изменения в Положение о призыве на военную службу предполагают, что постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:21
2023-07-28T20:27
военный призыв и студенческие отсрочки
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Утверждённые правительством изменения в Положение о призыве на военную службу предполагают, что постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета могут осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат, сообщила пресс-служба кабмина. "Согласно новым правилам, постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета могут осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат, путем внесения в реестр воинского учета сведений, содержащихся о них в государственных информационных системах", - говорится в сообщении.
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военный призыв и студенческие отсрочки
Военный призыв и студенческие отсрочки
Постановку на воинский учет разрешили без личной явки в военкомат

Кабмин: постановка на воинский учет будет возможна без личной явки граждан в военкомат

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОформление документов в пункте предварительного сбора граждан
Оформление документов в пункте предварительного сбора граждан - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Оформление документов в пункте предварительного сбора граждан. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Утверждённые правительством изменения в Положение о призыве на военную службу предполагают, что постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета могут осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат, сообщила пресс-служба кабмина.
«
"Согласно новым правилам, постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета могут осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат, путем внесения в реестр воинского учета сведений, содержащихся о них в государственных информационных системах", - говорится в сообщении.
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