https://ria.ru/20230728/uchenye-1886886237.html
Ученые оживили червя, пролежавшего 46 тысяч лет в вечной мерзлоте в Сибири
Ученые оживили червя, пролежавшего 46 тысяч лет в вечной мерзлоте в Сибири - РИА Новости, 28.07.2023
Ученые оживили червя, пролежавшего 46 тысяч лет в вечной мерзлоте в Сибири
Ученые смогли оживить червя-нематоду, пролежавшего приблизительно 46 тысяч лет в сибирской вечной мерзлоте, говорится в исследовании, которое опубликовано на... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:12
2023-07-28T16:12
2023-07-28T17:22
наука
наука
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ученые смогли оживить червя-нематоду, пролежавшего приблизительно 46 тысяч лет в сибирской вечной мерзлоте, говорится в исследовании, которое опубликовано на сайте PLOS Genetics. "Предварительный анализ показывает, что эти нематоды принадлежат к видам Panagrolaimus и Plectus. Мы представляем точное радиоуглеродное датирование, указывающее на то, что особи вида Panagrolaimus находились в криптобиозе с периода позднего плейстоцена (примерно 46 тысяч лет назад)", — отметили авторы.Исследовали извлекли образец на северо-востоке Сибири в районе Колымы. Червь покоился в вечной мерзлоте на глубине 40 метров. Как рассказали ученые телеканалу Sky News, им удалось оживить его водой. Червь прожил меньше месяца, но успел произвести на свет более 100 новых поколений."Этот маленький червь может встать в очередь на получение рекорда Гиннесса за то, что оставался в состоянии анабиоза намного дольше, чем кто-либо считал возможным", — приводит телеканал слова руководителя исследования Теймураза Курцчалии.По словам ученых, их открытие важно для понимания процесса эволюции, поскольку выживание отдельных особей в течение долгого времени может способствовать возрождению вымерших видов.
https://ria.ru/20220804/uchenye-1807207246.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука
Ученые оживили червя, пролежавшего 46 тысяч лет в вечной мерзлоте в Сибири
Ученые оживили червя-нематоду, пролежавшего 46 тысяч лет в сибирской вечной мерзлоте
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Ученые смогли оживить червя-нематоду, пролежавшего приблизительно 46 тысяч лет в сибирской вечной мерзлоте, говорится в исследовании, которое опубликовано на сайте PLOS Genetics
.
"Предварительный анализ показывает, что эти нематоды принадлежат к видам Panagrolaimus и Plectus. Мы представляем точное радиоуглеродное датирование, указывающее на то, что особи вида Panagrolaimus находились в криптобиозе с периода позднего плейстоцена (примерно 46 тысяч лет назад)", — отметили авторы.
Исследовали извлекли образец на северо-востоке Сибири в районе Колымы. Червь покоился в вечной мерзлоте на глубине 40 метров.
Как рассказали ученые телеканалу Sky News
, им удалось оживить его водой. Червь прожил меньше месяца, но успел произвести на свет более 100 новых поколений.
"Этот маленький червь может встать в очередь на получение рекорда Гиннесса за то, что оставался в состоянии анабиоза намного дольше, чем кто-либо считал возможным", — приводит телеканал слова руководителя исследования Теймураза Курцчалии.
По словам ученых, их открытие важно для понимания процесса эволюции, поскольку выживание отдельных особей в течение долгого времени может способствовать возрождению вымерших видов.
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