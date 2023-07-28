https://ria.ru/20230728/tsentry-1886988277.html
В Африке создадут центры образования на русском языке
В Африке создадут центры образования на русском языке - РИА Новости, 28.07.2023
В Африке создадут центры образования на русском языке
Россия и Африка договорились создать сеть центров образования на русском языке в Африке, будут открыты филиалы образовательных организаций из РФ, говорится в... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:38
2023-07-28T20:38
2023-07-28T20:56
африка
россия
форум "россия — африка"
год педагога и наставника
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и Африка договорились создать сеть центров образования на русском языке в Африке, будут открыты филиалы образовательных организаций из РФ, говорится в Плане действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "Создать комплексную сеть центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в африканских государствах... Открыть филиалы российских образовательных организаций в африканских государствах", - говорится в тексте плана.
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Заявление Путина и председателя Африканского союза Ассумани
8485772 27.07.2023 27 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Махаматом на полях II саммита и форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге.
2023-07-28T20:38
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африка, россия, форум "россия — африка", видео
Африка, Россия, Форум "Россия — Африка", Год педагога и наставника
В Африке создадут центры образования на русском языке
Россия и Африка договорились создать сеть центров образования на русском языке в Африке