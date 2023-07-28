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В Африке создадут центры образования на русском языке - РИА Новости, 28.07.2023
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Год педагога и наставника
 
20:38 28.07.2023 (обновлено: 20:56 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/tsentry-1886988277.html
В Африке создадут центры образования на русском языке
В Африке создадут центры образования на русском языке - РИА Новости, 28.07.2023
В Африке создадут центры образования на русском языке
Россия и Африка договорились создать сеть центров образования на русском языке в Африке, будут открыты филиалы образовательных организаций из РФ, говорится в... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:38
2023-07-28T20:56
африка
россия
форум "россия — африка"
год педагога и наставника
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и Африка договорились создать сеть центров образования на русском языке в Африке, будут открыты филиалы образовательных организаций из РФ, говорится в Плане действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "Создать комплексную сеть центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в африканских государствах... Открыть филиалы российских образовательных организаций в африканских государствах", - говорится в тексте плана.
африка
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4.7
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Заявление Путина и председателя Африканского союза Ассумани
8485772 27.07.2023 27 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Махаматом на полях II саммита и форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге.
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африка, россия, форум "россия — африка", видео
Африка, Россия, Форум "Россия — Африка", Год педагога и наставника
В Африке создадут центры образования на русском языке
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и Африка договорились создать сеть центров образования на русском языке в Африке, будут открыты филиалы образовательных организаций из РФ, говорится в Плане действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля.
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В Африке создадут центры образования на русском языке

Россия и Африка договорились создать сеть центров образования на русском языке в Африке

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредставитель СМИ ведет съемку выступления президента РФ Владимира Путина по итогам II Саммита "Россия - Африка"
Представитель СМИ ведет съемку выступления президента РФ Владимира Путина по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Представитель СМИ ведет съемку выступления президента РФ Владимира Путина по итогам II Саммита "Россия - Африка"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и Африка договорились создать сеть центров образования на русском языке в Африке, будут открыты филиалы образовательных организаций из РФ, говорится в Плане действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля.
«
"Создать комплексную сеть центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в африканских государствах... Открыть филиалы российских образовательных организаций в африканских государствах", - говорится в тексте плана.
 
Год педагога и наставникаАфрикаРоссияФорум "Россия — Африка"
 
 
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