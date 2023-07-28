https://ria.ru/20230728/tsentry-1886988277.html

В Африке создадут центры образования на русском языке

В Африке создадут центры образования на русском языке - РИА Новости, 28.07.2023

В Африке создадут центры образования на русском языке

Россия и Африка договорились создать сеть центров образования на русском языке в Африке, будут открыты филиалы образовательных организаций из РФ, говорится в... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T20:38

2023-07-28T20:38

2023-07-28T20:56

африка

россия

форум "россия — африка"

год педагога и наставника

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и Африка договорились создать сеть центров образования на русском языке в Африке, будут открыты филиалы образовательных организаций из РФ, говорится в Плане действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "Создать комплексную сеть центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в африканских государствах... Открыть филиалы российских образовательных организаций в африканских государствах", - говорится в тексте плана.

африка

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Заявление Путина и председателя Африканского союза Ассумани 8485772 27.07.2023 27 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Махаматом на полях II саммита и форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. 2023-07-28T20:38 true PT30M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

африка, россия, форум "россия — африка", видео