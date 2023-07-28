https://ria.ru/20230728/tsentr-1886803440.html

Пермский край создаст центр русского языка в университете Зимбабве

Пермский край создаст центр русского языка в университете Зимбабве - РИА Новости, 28.07.2023

Пермский край создаст центр русского языка в университете Зимбабве

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет заключил меморандум о сотрудничестве с Открытым университетом Зимбабве (ZOU), благодаря которому РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:42

2023-07-28T11:42

2023-07-28T11:42

пермский край

дмитрий махонин

зимбабве

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ПЕРМЬ, 28 июл - РИА Новости. Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет заключил меморандум о сотрудничестве с Открытым университетом Зимбабве (ZOU), благодаря которому в африканском вузе при поддержке Пермского края будет создан центр русского языка, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. В четверг на экономическом форуме "Россия – Африка" губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с представителями министерства образования Республики Зимбабве и ректором ведущего вуза страны – Открытого университета Зимбабве Паулем Мапфумо. В ходе переговоров между африканским вузом и Пермским государственным гуманитарно-педагогическим университетом (ПГГПУ) был заключен меморандум о сотрудничестве в сфере образования, науки и культуры. "Одним из ключевых совместных проектов в рамках соглашения станет открытие центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку на базе университета Зимбабве. Благодаря его работе местные граждане смогут пройти курсы русского языка, узнать об истории, традициях и культурных ценностях России и Пермского края", – говорится в сообщении. В пресс-службе губернатора добавили, что в планах ПГГПУ – открыть совместно с Российским биотехнологическим университетом четыре образовательных центра в странах Африки. Помимо Зимбабве такие учреждения появятся в ЮАР, Республике Намибии и Ботсване. В каждом центре пройти обучение смогут 300 человек любого возраста и уровня образования, в том числе абитуриенты и студенты. Помимо этого, на форуме было подписано соглашение между Пермским национальным исследовательским политехническим университетом и Египетской промышленной высшей школой (EIHS). "Одно из перспективных направлений сотрудничества – создание сети профильных инженерных классов на базе средних учебных учреждений Египта и базовых инженерных школ. Начало их деятельности запланировано на октябрь этого года", – уточнили в пресс-службе губернатора. По словам главы региона Махонина, у Пермского края накоплен большой опыт в обучении иностранных студентов. На сегодняшний день в региональных вузах обучается более 4 тысяч студентов из-за рубежа, из них порядка тысячи человек – из стран Африки. Кроме того, при поддержке правительства России в рамках нацпроекта "Наука и университеты" в Перми будет построен студенческий кампус мирового уровня, который станет центром притяжение талантливых студентов и ученых из разных дружественных государств.

https://ria.ru/20230727/postavki-1886683331.html

пермский край

зимбабве

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин, зимбабве