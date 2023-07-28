Пермский край создаст центр русского языка в университете Зимбабве
© Фото : сайт губернатора и Правительства Пермского краяГубернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с представителями министерства образования Республики Зимбабве на экономическом форуме "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с представителями министерства образования Республики Зимбабве на экономическом форуме "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге
ПЕРМЬ, 28 июл - РИА Новости. Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет заключил меморандум о сотрудничестве с Открытым университетом Зимбабве (ZOU), благодаря которому в африканском вузе при поддержке Пермского края будет создан центр русского языка, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В четверг на экономическом форуме "Россия – Африка" губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с представителями министерства образования Республики Зимбабве и ректором ведущего вуза страны – Открытого университета Зимбабве Паулем Мапфумо. В ходе переговоров между африканским вузом и Пермским государственным гуманитарно-педагогическим университетом (ПГГПУ) был заключен меморандум о сотрудничестве в сфере образования, науки и культуры.
"Одним из ключевых совместных проектов в рамках соглашения станет открытие центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку на базе университета Зимбабве. Благодаря его работе местные граждане смогут пройти курсы русского языка, узнать об истории, традициях и культурных ценностях России и Пермского края", – говорится в сообщении.
В пресс-службе губернатора добавили, что в планах ПГГПУ – открыть совместно с Российским биотехнологическим университетом четыре образовательных центра в странах Африки. Помимо Зимбабве такие учреждения появятся в ЮАР, Республике Намибии и Ботсване. В каждом центре пройти обучение смогут 300 человек любого возраста и уровня образования, в том числе абитуриенты и студенты.
Помимо этого, на форуме было подписано соглашение между Пермским национальным исследовательским политехническим университетом и Египетской промышленной высшей школой (EIHS). "Одно из перспективных направлений сотрудничества – создание сети профильных инженерных классов на базе средних учебных учреждений Египта и базовых инженерных школ. Начало их деятельности запланировано на октябрь этого года", – уточнили в пресс-службе губернатора.
По словам главы региона Махонина, у Пермского края накоплен большой опыт в обучении иностранных студентов. На сегодняшний день в региональных вузах обучается более 4 тысяч студентов из-за рубежа, из них порядка тысячи человек – из стран Африки. Кроме того, при поддержке правительства России в рамках нацпроекта "Наука и университеты" в Перми будет построен студенческий кампус мирового уровня, который станет центром притяжение талантливых студентов и ученых из разных дружественных государств.