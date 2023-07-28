Президент ЦАР поблагодарил Россию за поддержку в отстаивании суверенитета
Президент Туадера: ЦАР благодарна России за поддержку в отстаивании суверенитета
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Центральноафриканская республика благодарна России за поддержку в отстаивании суверенитета и демократии в стране, благодаря сотрудничеству с Москвой удалось избежать новой гражданской войны, заявил президент страны Фостен Арканж Туадера.
"Между нашими странами, между нашими народами установились взаимоотношения, которые смогли спасти демократию в нашей стране, мы организовали свободные демократические выборы, мы смогли избежать новой гражданской войны, последствия которой были бы катастрофическими. От имени народа и правительства ЦАР разрешите властям, руководству России выразить благодарность", - сказал он на пленарном заседании саммита Россия - Африка.
По словам президента, именно благодаря сотрудничеству с Москвой республика движется к "процветанию и миру".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.