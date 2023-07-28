https://ria.ru/20230728/tsar-1886816506.html

Президент ЦАР поблагодарил Россию за поддержку в отстаивании суверенитета

Президент ЦАР поблагодарил Россию за поддержку в отстаивании суверенитета - РИА Новости, 28.07.2023

Президент ЦАР поблагодарил Россию за поддержку в отстаивании суверенитета

Центральноафриканская республика благодарна России за поддержку в отстаивании суверенитета и демократии в стране, благодаря сотрудничеству с Москвой удалось... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T12:22

2023-07-28T12:22

2023-07-28T12:22

в мире

россия

москва

цар

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Центральноафриканская республика благодарна России за поддержку в отстаивании суверенитета и демократии в стране, благодаря сотрудничеству с Москвой удалось избежать новой гражданской войны, заявил президент страны Фостен Арканж Туадера. "Между нашими странами, между нашими народами установились взаимоотношения, которые смогли спасти демократию в нашей стране, мы организовали свободные демократические выборы, мы смогли избежать новой гражданской войны, последствия которой были бы катастрофическими. От имени народа и правительства ЦАР разрешите властям, руководству России выразить благодарность", - сказал он на пленарном заседании саммита Россия - Африка. По словам президента, именно благодаря сотрудничеству с Москвой республика движется к "процветанию и миру". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/tsar-1886165504.html

https://ria.ru/20230727/memorandum-1886688990.html

россия

москва

цар

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, россия, москва, цар, форум "россия — африка"