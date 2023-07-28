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Президент ЦАР поблагодарил Россию за поддержку в отстаивании суверенитета - РИА Новости, 28.07.2023
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12:22 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/tsar-1886816506.html
Президент ЦАР поблагодарил Россию за поддержку в отстаивании суверенитета
Президент ЦАР поблагодарил Россию за поддержку в отстаивании суверенитета - РИА Новости, 28.07.2023
Президент ЦАР поблагодарил Россию за поддержку в отстаивании суверенитета
Центральноафриканская республика благодарна России за поддержку в отстаивании суверенитета и демократии в стране, благодаря сотрудничеству с Москвой удалось... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T12:22
2023-07-28T12:22
в мире
россия
москва
цар
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Центральноафриканская республика благодарна России за поддержку в отстаивании суверенитета и демократии в стране, благодаря сотрудничеству с Москвой удалось избежать новой гражданской войны, заявил президент страны Фостен Арканж Туадера. "Между нашими странами, между нашими народами установились взаимоотношения, которые смогли спасти демократию в нашей стране, мы организовали свободные демократические выборы, мы смогли избежать новой гражданской войны, последствия которой были бы катастрофическими. От имени народа и правительства ЦАР разрешите властям, руководству России выразить благодарность", - сказал он на пленарном заседании саммита Россия - Африка. По словам президента, именно благодаря сотрудничеству с Москвой республика движется к "процветанию и миру". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/tsar-1886165504.html
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в мире, россия, москва, цар, форум "россия — африка"
В мире, Россия, Москва, ЦАР, Форум "Россия — Африка"
Президент ЦАР поблагодарил Россию за поддержку в отстаивании суверенитета

Президент Туадера: ЦАР благодарна России за поддержку в отстаивании суверенитета

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Центральноафриканская республика благодарна России за поддержку в отстаивании суверенитета и демократии в стране, благодаря сотрудничеству с Москвой удалось избежать новой гражданской войны, заявил президент страны Фостен Арканж Туадера.
"Между нашими странами, между нашими народами установились взаимоотношения, которые смогли спасти демократию в нашей стране, мы организовали свободные демократические выборы, мы смогли избежать новой гражданской войны, последствия которой были бы катастрофическими. От имени народа и правительства ЦАР разрешите властям, руководству России выразить благодарность", - сказал он на пленарном заседании саммита Россия - Африка.
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера и президент РФ Владимир Путин во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Межгосударственные отношения России и ЦАР
Вчера, 01:15
По словам президента, именно благодаря сотрудничеству с Москвой республика движется к "процветанию и миру".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Вход в здание министерства образования и науки России - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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