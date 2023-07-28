https://ria.ru/20230728/trevoga-1886819832.html

В Киеве и десяти областях объявили воздушную тревогу

В Киеве и десяти областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.07.2023

В Киеве и десяти областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и десяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T12:29

2023-07-28T12:29

2023-07-28T12:37

специальная военная операция на украине

киев

украина

кировоградская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и десяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины в промежутке между 12.20 и 12.23 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

киев

украина

кировоградская область

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киев, украина, кировоградская область, вооруженные силы рф