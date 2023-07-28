https://ria.ru/20230728/tramp-1886780558.html
Трампу грозит до 20 лет тюрьмы по делу о хранении секретных документов
Трампу грозит до 20 лет тюрьмы по делу о хранении секретных документов - РИА Новости, 28.07.2023
Трампу грозит до 20 лет тюрьмы по делу о хранении секретных документов
Бывшему президенту США Дональду Трампу грозит от пяти до 20 лет заключения по делу о хранении секретных документов в его поместье, следует из документов суда. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:27
2023-07-28T10:27
2023-07-28T11:47
дональд трамп
сша
в мире
фбр
флорида
майк пенс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863180860_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc7f9d8beca65c56b1857f71f3566305.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу грозит от пяти до 20 лет заключения по делу о хранении секретных документов в его поместье, следует из документов суда.Прокуроры предъявили ему три новых пункта обвинения, два из них касаются уничтожения записей с камер наблюдения в поместье Мар-а-Лаго во Флориде, еще одно — умышленного удержания документов, связанных с национальной обороной США.Согласно документам, максимальное наказание за уничтожение записей с камер наблюдения — 20 лет по каждому из двух эпизодов, а умышленное удержание документов — десять лет заключения. Кроме того, каждое из обвинений предполагает штраф в размере 250 тысяч долларов.Трамп не признает себя виновным ни по одному из пунктов. В судебном документе указано, что новые обвинения не должны сдвинуть сроки начала разбирательства, назначенного на 20 мая 2024 года.Разбирательство в отношении ТрампаКоробки с материалами различной степени секретности (вплоть до высшей) агенты ФБР обнаружили в резиденции Трампа на территории клуба Мар-а-Лаго в штате Флорида. Там, как сказано в следственных материалах, в период с января 2021 года по август 2022-го проходили мероприятия на "десятки тысяч членов и гостей клуба" и отсутствовали условия для "хранения, владения, просмотра, показа или обсуждения секретных документов". Прокуратура утверждает, что ей известно о двух случаях, когда Трамп, уже покинув пост президента, демонстрировал посторонним секретные документы. В июле 2021 года он якобы показал и описал "план нападения <...>, подготовленный для него Министерством обороны" на встрече с "писателем, издателем и двумя сотрудниками своего аппарата, никто из которых не имел допуска секретности". В августе или сентябре того же года он при схожих обстоятельствах демонстрировал "секретную карту, имеющую отношение к военной операции".Трамп называет уголовное дело вмешательством в президентские выборы 2024 года, в которых он намерен участвовать, несмотря на обвинения. В публичных выступлениях он напоминает, что секретные документы нашли в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена, а также у бывшего вице-президента Майка Пенса, но им обвинения не предъявляют, как и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, которая, по его словам, уничтожила 33 тысячи электронных писем с конфиденциальной информацией.
https://ria.ru/20230728/tramp-1886748595.html
https://ria.ru/20230616/ssha-1878334168.html
https://ria.ru/20230726/amerika-1886289838.html
сша
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863180860_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4ad58c08b3b55f1b976eb6c973191116.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире, фбр, флорида, майк пенс
Дональд Трамп, США, В мире, ФБР, Флорида, Майк Пенс
Трампу грозит до 20 лет тюрьмы по делу о хранении секретных документов
Новые статьи обвинения Трампу предусматривают наказание в виде штрафа или до 20 лет тюрьмы
ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу грозит от пяти до 20 лет заключения по делу о хранении секретных документов в его поместье, следует из документов суда.
Прокуроры предъявили ему три новых пункта обвинения, два из них касаются уничтожения записей с камер наблюдения в поместье Мар-а-Лаго во Флориде
, еще одно — умышленного удержания документов, связанных с национальной обороной США.
Штаб Трампа назвал новые обвинения делом рук Байдена
Согласно документам, максимальное наказание за уничтожение записей с камер наблюдения — 20 лет по каждому из двух эпизодов, а умышленное удержание документов — десять лет заключения. Кроме того, каждое из обвинений предполагает штраф в размере 250 тысяч долларов.
Трамп не признает себя виновным ни по одному из пунктов. В судебном документе указано, что новые обвинения не должны сдвинуть сроки начала разбирательства, назначенного на 20 мая 2024 года.
Между тюрьмой и импичментом. Кто сядет первым — Байден или Трамп
Разбирательство в отношении Трампа
Коробки с материалами различной степени секретности (вплоть до высшей) агенты ФБР
обнаружили в резиденции Трампа на территории клуба Мар-а-Лаго в штате Флорида. Там, как сказано в следственных материалах, в период с января 2021 года по август 2022-го проходили мероприятия на "десятки тысяч членов и гостей клуба" и отсутствовали условия для "хранения, владения, просмотра, показа или обсуждения секретных документов".
Прокуратура утверждает, что ей известно о двух случаях, когда Трамп, уже покинув пост президента, демонстрировал посторонним секретные документы. В июле 2021 года он якобы показал и описал "план нападения <...>, подготовленный для него Министерством обороны" на встрече с "писателем, издателем и двумя сотрудниками своего аппарата, никто из которых не имел допуска секретности". В августе или сентябре того же года он при схожих обстоятельствах демонстрировал "секретную карту, имеющую отношение к военной операции".
Трамп называет уголовное дело вмешательством в президентские выборы 2024 года, в которых он намерен участвовать, несмотря на обвинения. В публичных выступлениях он напоминает, что секретные документы нашли в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена
, а также у бывшего вице-президента Майка Пенса, но им обвинения не предъявляют, как и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, которая, по его словам, уничтожила 33 тысячи электронных писем с конфиденциальной информацией.
Все больше американцев хотят вернуть Трампа любыми методами, пишут СМИ