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Трампу грозит до 20 лет тюрьмы по делу о хранении секретных документов - РИА Новости, 28.07.2023
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10:27 28.07.2023 (обновлено: 11:47 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/tramp-1886780558.html
Трампу грозит до 20 лет тюрьмы по делу о хранении секретных документов
Трампу грозит до 20 лет тюрьмы по делу о хранении секретных документов - РИА Новости, 28.07.2023
Трампу грозит до 20 лет тюрьмы по делу о хранении секретных документов
Бывшему президенту США Дональду Трампу грозит от пяти до 20 лет заключения по делу о хранении секретных документов в его поместье, следует из документов суда. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:27
2023-07-28T11:47
дональд трамп
сша
в мире
фбр
флорида
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ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу грозит от пяти до 20 лет заключения по делу о хранении секретных документов в его поместье, следует из документов суда.Прокуроры предъявили ему три новых пункта обвинения, два из них касаются уничтожения записей с камер наблюдения в поместье Мар-а-Лаго во Флориде, еще одно — умышленного удержания документов, связанных с национальной обороной США.Согласно документам, максимальное наказание за уничтожение записей с камер наблюдения — 20 лет по каждому из двух эпизодов, а умышленное удержание документов — десять лет заключения. Кроме того, каждое из обвинений предполагает штраф в размере 250 тысяч долларов.Трамп не признает себя виновным ни по одному из пунктов. В судебном документе указано, что новые обвинения не должны сдвинуть сроки начала разбирательства, назначенного на 20 мая 2024 года.Разбирательство в отношении ТрампаКоробки с материалами различной степени секретности (вплоть до высшей) агенты ФБР обнаружили в резиденции Трампа на территории клуба Мар-а-Лаго в штате Флорида. Там, как сказано в следственных материалах, в период с января 2021 года по август 2022-го проходили мероприятия на "десятки тысяч членов и гостей клуба" и отсутствовали условия для "хранения, владения, просмотра, показа или обсуждения секретных документов". Прокуратура утверждает, что ей известно о двух случаях, когда Трамп, уже покинув пост президента, демонстрировал посторонним секретные документы. В июле 2021 года он якобы показал и описал "план нападения &lt;...&gt;, подготовленный для него Министерством обороны" на встрече с "писателем, издателем и двумя сотрудниками своего аппарата, никто из которых не имел допуска секретности". В августе или сентябре того же года он при схожих обстоятельствах демонстрировал "секретную карту, имеющую отношение к военной операции".Трамп называет уголовное дело вмешательством в президентские выборы 2024 года, в которых он намерен участвовать, несмотря на обвинения. В публичных выступлениях он напоминает, что секретные документы нашли в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена, а также у бывшего вице-президента Майка Пенса, но им обвинения не предъявляют, как и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, которая, по его словам, уничтожила 33 тысячи электронных писем с конфиденциальной информацией.
https://ria.ru/20230728/tramp-1886748595.html
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дональд трамп, сша, в мире, фбр, флорида, майк пенс
Дональд Трамп, США, В мире, ФБР, Флорида, Майк Пенс
Трампу грозит до 20 лет тюрьмы по делу о хранении секретных документов

Новые статьи обвинения Трампу предусматривают наказание в виде штрафа или до 20 лет тюрьмы

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу грозит от пяти до 20 лет заключения по делу о хранении секретных документов в его поместье, следует из документов суда.
Прокуроры предъявили ему три новых пункта обвинения, два из них касаются уничтожения записей с камер наблюдения в поместье Мар-а-Лаго во Флориде, еще одно — умышленного удержания документов, связанных с национальной обороной США.
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Согласно документам, максимальное наказание за уничтожение записей с камер наблюдения — 20 лет по каждому из двух эпизодов, а умышленное удержание документов — десять лет заключения. Кроме того, каждое из обвинений предполагает штраф в размере 250 тысяч долларов.
Трамп не признает себя виновным ни по одному из пунктов. В судебном документе указано, что новые обвинения не должны сдвинуть сроки начала разбирательства, назначенного на 20 мая 2024 года.
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Разбирательство в отношении Трампа

Коробки с материалами различной степени секретности (вплоть до высшей) агенты ФБР обнаружили в резиденции Трампа на территории клуба Мар-а-Лаго в штате Флорида. Там, как сказано в следственных материалах, в период с января 2021 года по август 2022-го проходили мероприятия на "десятки тысяч членов и гостей клуба" и отсутствовали условия для "хранения, владения, просмотра, показа или обсуждения секретных документов".
Прокуратура утверждает, что ей известно о двух случаях, когда Трамп, уже покинув пост президента, демонстрировал посторонним секретные документы. В июле 2021 года он якобы показал и описал "план нападения <...>, подготовленный для него Министерством обороны" на встрече с "писателем, издателем и двумя сотрудниками своего аппарата, никто из которых не имел допуска секретности". В августе или сентябре того же года он при схожих обстоятельствах демонстрировал "секретную карту, имеющую отношение к военной операции".
Трамп называет уголовное дело вмешательством в президентские выборы 2024 года, в которых он намерен участвовать, несмотря на обвинения. В публичных выступлениях он напоминает, что секретные документы нашли в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена, а также у бывшего вице-президента Майка Пенса, но им обвинения не предъявляют, как и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, которая, по его словам, уничтожила 33 тысячи электронных писем с конфиденциальной информацией.
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