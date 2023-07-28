https://ria.ru/20230728/tramp-1886748595.html

Штаб Трампа назвал новые обвинения делом рук Байдена

Штаб Трампа назвал новые обвинения делом рук Байдена - РИА Новости, 28.07.2023

Штаб Трампа назвал новые обвинения делом рук Байдена

Предвыборный штаб Дональда Трампа назвал новые обвинения против экс-президента попыткой "семьи Байдена" избавиться от соперника на выборах. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T02:19

2023-07-28T02:19

2023-07-28T02:19

в мире

дональд трамп

джо байден

фбр

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863084701_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_8c2e5050e64aa3b3ea96b9483927ec23.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Предвыборный штаб Дональда Трампа назвал новые обвинения против экс-президента попыткой "семьи Байдена" избавиться от соперника на выборах. Ранее стало известно, что спецпрокурор Джек Смит выдвинул против Трампа три новых обвинения по делу о хранении секретных документов. Они касаются умышленного удержания информации о национальной обороне и воспрепятствования правосудию. "Растерянный Джек Смит знает, что у них нет никакого дела, и ищет любой способ оправдать свою незаконную охоту на ведьм, чтобы против продажного Джо Байдена баллотировался кто-то другой, а не Дональд Трамп", - заявил штаб Трампа. В заявлении говорится, что новые обвинения представляют собой отчаянную попытку "преступной семьи Байденов" и контролируемого ей минюста продолжить преследование экс-президента Трампа. В июне Трампу были предъявлены обвинения по 37 пунктам, связанным с ненадлежащим обращением с секретными правительственными бумагами. Это, среди прочего, включает и те документы, которые ФБР обнаружило во время рейда в резиденции бывшего главы государства в августе. Сам Трамп виновным себя по данному делу категорически не признает.

https://ria.ru/20230723/vybory-1885752638.html

https://ria.ru/20230726/amerika-1886289838.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, джо байден, фбр, сша