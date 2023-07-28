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Штаб Трампа назвал новые обвинения делом рук Байдена
Штаб Трампа назвал новые обвинения делом рук Байдена - РИА Новости, 28.07.2023
Штаб Трампа назвал новые обвинения делом рук Байдена
Предвыборный штаб Дональда Трампа назвал новые обвинения против экс-президента попыткой "семьи Байдена" избавиться от соперника на выборах. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T02:19
2023-07-28T02:19
2023-07-28T02:19
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Предвыборный штаб Дональда Трампа назвал новые обвинения против экс-президента попыткой "семьи Байдена" избавиться от соперника на выборах. Ранее стало известно, что спецпрокурор Джек Смит выдвинул против Трампа три новых обвинения по делу о хранении секретных документов. Они касаются умышленного удержания информации о национальной обороне и воспрепятствования правосудию. "Растерянный Джек Смит знает, что у них нет никакого дела, и ищет любой способ оправдать свою незаконную охоту на ведьм, чтобы против продажного Джо Байдена баллотировался кто-то другой, а не Дональд Трамп", - заявил штаб Трампа. В заявлении говорится, что новые обвинения представляют собой отчаянную попытку "преступной семьи Байденов" и контролируемого ей минюста продолжить преследование экс-президента Трампа. В июне Трампу были предъявлены обвинения по 37 пунктам, связанным с ненадлежащим обращением с секретными правительственными бумагами. Это, среди прочего, включает и те документы, которые ФБР обнаружило во время рейда в резиденции бывшего главы государства в августе. Сам Трамп виновным себя по данному делу категорически не признает.
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в мире, дональд трамп, джо байден, фбр, сша
В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР, США
Штаб Трампа назвал новые обвинения делом рук Байдена
Штаб Трампа назвал новые обвинения попыткой Байдена избавиться от соперника на выборах
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Предвыборный штаб Дональда Трампа назвал новые обвинения против экс-президента попыткой "семьи Байдена" избавиться от соперника на выборах.
Ранее стало известно, что спецпрокурор Джек Смит выдвинул против Трампа три новых обвинения по делу о хранении секретных документов. Они касаются умышленного удержания информации о национальной обороне и воспрепятствования правосудию.
Опрос показал, что американцы думают об уголовных обвинениях против Трампа
"Растерянный Джек Смит знает, что у них нет никакого дела, и ищет любой способ оправдать свою незаконную охоту на ведьм, чтобы против продажного Джо Байдена баллотировался кто-то другой, а не Дональд Трамп", - заявил штаб Трампа.
В заявлении говорится, что новые обвинения представляют собой отчаянную попытку "преступной семьи Байденов" и контролируемого ей минюста продолжить преследование экс-президента Трампа.
В июне Трампу были предъявлены обвинения по 37 пунктам, связанным с ненадлежащим обращением с секретными правительственными бумагами. Это, среди прочего, включает и те документы, которые ФБР
обнаружило во время рейда в резиденции бывшего главы государства в августе.
Сам Трамп виновным себя по данному делу категорически не признает.
Все больше американцев хотят вернуть Трампа любыми методами, пишут СМИ