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Трампу предъявили новое обвинение по делу о хранении секретных документов - РИА Новости, 28.07.2023
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01:59 28.07.2023 (обновлено: 02:04 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/tramp-1886748122.html
Трампу предъявили новое обвинение по делу о хранении секретных документов
Трампу предъявили новое обвинение по делу о хранении секретных документов - РИА Новости, 28.07.2023
Трампу предъявили новое обвинение по делу о хранении секретных документов
Большое жюри южного округа штата Флорида добавило новый пункт обвинения экс-президенту США Дональду Трампу по делу о ненадлежащем хранении секретных документов... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T01:59
2023-07-28T02:04
в мире
флорида
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Большое жюри южного округа штата Флорида добавило новый пункт обвинения экс-президенту США Дональду Трампу по делу о ненадлежащем хранении секретных документов в его личном поместье в Мар-а-Лаго, следует из обнародованных документов суда. Согласно документам, в обновленном обвинительном заключении добавлен пункт об "умышленном удержании документов, связанных с национальной обороной США". Новый пункт касается "презентации, посвященной военной активности в другой стране". Таким образом, общее число пунктов, касающихся "умышленного удержания документов", достигло 32. Сам Трамп виновным себя по данному делу категорически не признает.
https://ria.ru/20230726/amerika-1886289838.html
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в мире, флорида, сша, дональд трамп
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп
Трампу предъявили новое обвинение по делу о хранении секретных документов

Трампу предъявили новый пункт обвинения по делу о хранении секретных документов

© AP Photo / Rebecca BlackwellБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Большое жюри южного округа штата Флорида добавило новый пункт обвинения экс-президенту США Дональду Трампу по делу о ненадлежащем хранении секретных документов в его личном поместье в Мар-а-Лаго, следует из обнародованных документов суда.
Согласно документам, в обновленном обвинительном заключении добавлен пункт об "умышленном удержании документов, связанных с национальной обороной США".
Новый пункт касается "презентации, посвященной военной активности в другой стране". Таким образом, общее число пунктов, касающихся "умышленного удержания документов", достигло 32.
Сам Трамп виновным себя по данному делу категорически не признает.
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