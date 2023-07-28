https://ria.ru/20230728/tramp-1886748122.html
Трампу предъявили новое обвинение по делу о хранении секретных документов
Трампу предъявили новое обвинение по делу о хранении секретных документов - РИА Новости, 28.07.2023
Трампу предъявили новое обвинение по делу о хранении секретных документов
Большое жюри южного округа штата Флорида добавило новый пункт обвинения экс-президенту США Дональду Трампу по делу о ненадлежащем хранении секретных документов... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T01:59
2023-07-28T01:59
2023-07-28T02:04
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Большое жюри южного округа штата Флорида добавило новый пункт обвинения экс-президенту США Дональду Трампу по делу о ненадлежащем хранении секретных документов в его личном поместье в Мар-а-Лаго, следует из обнародованных документов суда. Согласно документам, в обновленном обвинительном заключении добавлен пункт об "умышленном удержании документов, связанных с национальной обороной США". Новый пункт касается "презентации, посвященной военной активности в другой стране". Таким образом, общее число пунктов, касающихся "умышленного удержания документов", достигло 32. Сам Трамп виновным себя по данному делу категорически не признает.
https://ria.ru/20230726/amerika-1886289838.html
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в мире, флорида, сша, дональд трамп
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп
Трампу предъявили новое обвинение по делу о хранении секретных документов
Трампу предъявили новый пункт обвинения по делу о хранении секретных документов
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Большое жюри южного округа штата Флорида добавило новый пункт обвинения экс-президенту США Дональду Трампу по делу о ненадлежащем хранении секретных документов в его личном поместье в Мар-а-Лаго, следует из обнародованных документов суда.
Согласно документам, в обновленном обвинительном заключении добавлен пункт об "умышленном удержании документов, связанных с национальной обороной США".
Новый пункт касается "презентации, посвященной военной активности в другой стране". Таким образом, общее число пунктов, касающихся "умышленного удержания документов", достигло 32.
Сам Трамп виновным себя по данному делу категорически не признает.
Все больше американцев хотят вернуть Трампа любыми методами, пишут СМИ