https://ria.ru/20230728/tramp-1886748122.html

Трампу предъявили новое обвинение по делу о хранении секретных документов

Трампу предъявили новое обвинение по делу о хранении секретных документов - РИА Новости, 28.07.2023

Трампу предъявили новое обвинение по делу о хранении секретных документов

Большое жюри южного округа штата Флорида добавило новый пункт обвинения экс-президенту США Дональду Трампу по делу о ненадлежащем хранении секретных документов... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T01:59

2023-07-28T01:59

2023-07-28T02:04

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сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Большое жюри южного округа штата Флорида добавило новый пункт обвинения экс-президенту США Дональду Трампу по делу о ненадлежащем хранении секретных документов в его личном поместье в Мар-а-Лаго, следует из обнародованных документов суда. Согласно документам, в обновленном обвинительном заключении добавлен пункт об "умышленном удержании документов, связанных с национальной обороной США". Новый пункт касается "презентации, посвященной военной активности в другой стране". Таким образом, общее число пунктов, касающихся "умышленного удержания документов", достигло 32. Сам Трамп виновным себя по данному делу категорически не признает.

https://ria.ru/20230726/amerika-1886289838.html

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в мире, флорида, сша, дональд трамп