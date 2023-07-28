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Путин оценил рост товарооборота со странами Африки - РИА Новости, 28.07.2023
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11:13 28.07.2023 (обновлено: 11:38 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/tovarooborot-1886794684.html
Путин оценил рост товарооборота со странами Африки
Путин оценил рост товарооборота со странами Африки - РИА Новости, 28.07.2023
Путин оценил рост товарооборота со странами Африки
Товарооборот со странами Африки растет, несмотря на непростые условия на глобальных рынках, переход на расчеты в нацвалютах будет способствовать его увеличению, РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:13
2023-07-28T11:38
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Товарооборот со странами Африки растет, несмотря на непростые условия на глобальных рынках, переход на расчеты в нацвалютах будет способствовать его увеличению, заявил президент РФ Владимир Путин."Нашим предпринимателям есть что предложить уважаемым партнерам из Африки. Несмотря на непростые условия на глобальных рынках, товарооборот с Африкой неуклонно растет. Ясно, что это далеко не предел - сегодняшний уровень. В абсолютных величинах он не является такой целью, которую мы должны были бы перед собой ставить. Он пока достаточно скромный", - сказал он на саммите Россия-Африка."Увеличение товарооборота, его диверсификации будет способствовать более энергичных переход на расчеты в национальные валюты", - добавил Путин.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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форум "россия — африка", экономика, владимир путин, африка, россия, в мире
Форум "Россия — Африка", Экономика, Владимир Путин, Африка, Россия, В мире
Путин оценил рост товарооборота со странами Африки

Путин: переход на расчеты в нацвалютах поспособствует росту товарооборота с Африкой

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Товарооборот со странами Африки растет, несмотря на непростые условия на глобальных рынках, переход на расчеты в нацвалютах будет способствовать его увеличению, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Нашим предпринимателям есть что предложить уважаемым партнерам из Африки. Несмотря на непростые условия на глобальных рынках, товарооборот с Африкой неуклонно растет. Ясно, что это далеко не предел - сегодняшний уровень. В абсолютных величинах он не является такой целью, которую мы должны были бы перед собой ставить. Он пока достаточно скромный", - сказал он на саммите Россия-Африка.
"Увеличение товарооборота, его диверсификации будет способствовать более энергичных переход на расчеты в национальные валюты", - добавил Путин.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Торговля России со странами Африки
27 июля, 08:00
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Торговля России со странами АфрикиПосмотреть
 
Форум "Россия — Африка"ЭкономикаВладимир ПутинАфрикаРоссияВ мире
 
 
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