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Путин оценил рост товарооборота со странами Африки

Путин оценил рост товарооборота со странами Африки - РИА Новости, 28.07.2023

Путин оценил рост товарооборота со странами Африки

Товарооборот со странами Африки растет, несмотря на непростые условия на глобальных рынках, переход на расчеты в нацвалютах будет способствовать его увеличению, РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:13

2023-07-28T11:13

2023-07-28T11:38

форум "россия — африка"

экономика

владимир путин

африка

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Товарооборот со странами Африки растет, несмотря на непростые условия на глобальных рынках, переход на расчеты в нацвалютах будет способствовать его увеличению, заявил президент РФ Владимир Путин."Нашим предпринимателям есть что предложить уважаемым партнерам из Африки. Несмотря на непростые условия на глобальных рынках, товарооборот с Африкой неуклонно растет. Ясно, что это далеко не предел - сегодняшний уровень. В абсолютных величинах он не является такой целью, которую мы должны были бы перед собой ставить. Он пока достаточно скромный", - сказал он на саммите Россия-Африка."Увеличение товарооборота, его диверсификации будет способствовать более энергичных переход на расчеты в национальные валюты", - добавил Путин.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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форум "россия — африка", экономика, владимир путин, африка, россия, в мире