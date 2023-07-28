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Число амурских тигров в нацпарке в Приморье стало самым большим в мире - РИА Новости, 28.07.2023
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03:51 28.07.2023 (обновлено: 04:09 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/tigry-1886750896.html
Число амурских тигров в нацпарке в Приморье стало самым большим в мире
Число амурских тигров в нацпарке в Приморье стало самым большим в мире - РИА Новости, 28.07.2023
Число амурских тигров в нацпарке в Приморье стало самым большим в мире
Подсчет амурских тигров в национальном парке "Земля леопарда" и на соседних территориях Приморья показал, что численность популяции взрослых хищников составляет РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T03:51
2023-07-28T04:09
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общество
животные
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл — РИА Новости. Подсчет амурских тигров в национальном парке "Земля леопарда" и на соседних территориях Приморья показал, что численность популяции взрослых хищников составляет 58 особей, это наибольшая численность среди всех охраняемых территорий мира, сообщили в пресс-службе нацпарка. &quot;Российские ученые провели &quot;перепись&quot; диких амурских тигров в национальном парке &quot;Земля леопарда&quot; и прилегающих территориях юго-запада Приморского края. Новое исследование показало, что здесь отмечена самая высокая численность этого редкого подвида среди всех охраняемых природных территорий планеты — сразу с 58 взрослыми особями&quot;, — отметили в нацпарке.По информации пресс-службы, тигров удалось сосчитать путем изучения данных самой обширной в России сети фотомониторинга, включающей более 500 камер. За предыдущий учетный период удалось зафиксировать присутствие 48 взрослых особей. Старший научный сотрудник заповедника Дина Матюхина добавила, что среди хищников наблюдается "выравнивание" полового соотношения. Несколькими годами ранее самок насчитывалось в два раза больше, чем самцов, а теперь на 31 тигрицу приходится 26 тигров. Пол еще одного зверя не получилось установить. Специалисты также узнали о трех выводках с 11 тигрятами. Два из них оказались "рекордных размеров": в одном насчитывается пять котят, а в другом — четыре, следует из заявления Матюхиной. "Высокая плотность амурского тигра свидетельствует о благоприятных условиях для его существования и размножения", — добавили в пресс-службе. Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, всего в стране находятся порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20230704/tigr-1882038777.html
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россия, приморский край, хабаровский край, общество, животные
Хорошие новости, Россия, Приморский край, Хабаровский край, Общество, Животные
Число амурских тигров в нацпарке в Приморье стало самым большим в мире

Число амурских тигров в приморском нацпарке "Земля леопарда" стало самым большим в мире

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАмурская тигрица Уссури в Приморском сафари-парке
Амурская тигрица Уссури в Приморском сафари-парке - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурская тигрица Уссури в Приморском сафари-парке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл — РИА Новости. Подсчет амурских тигров в национальном парке "Земля леопарда" и на соседних территориях Приморья показал, что численность популяции взрослых хищников составляет 58 особей, это наибольшая численность среди всех охраняемых территорий мира, сообщили в пресс-службе нацпарка.
«

"Российские ученые провели "перепись" диких амурских тигров в национальном парке "Земля леопарда" и прилегающих территориях юго-запада Приморского края. Новое исследование показало, что здесь отмечена самая высокая численность этого редкого подвида среди всех охраняемых природных территорий планеты — сразу с 58 взрослыми особями", — отметили в нацпарке.

По информации пресс-службы, тигров удалось сосчитать путем изучения данных самой обширной в России сети фотомониторинга, включающей более 500 камер. За предыдущий учетный период удалось зафиксировать присутствие 48 взрослых особей.
Старший научный сотрудник заповедника Дина Матюхина добавила, что среди хищников наблюдается "выравнивание" полового соотношения. Несколькими годами ранее самок насчитывалось в два раза больше, чем самцов, а теперь на 31 тигрицу приходится 26 тигров. Пол еще одного зверя не получилось установить. Специалисты также узнали о трех выводках с 11 тигрятами. Два из них оказались "рекордных размеров": в одном насчитывается пять котят, а в другом — четыре, следует из заявления Матюхиной.
"Высокая плотность амурского тигра свидетельствует о благоприятных условиях для его существования и размножения", — добавили в пресс-службе.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, всего в стране находятся порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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