https://ria.ru/20230728/terrorizm-1886984740.html

Россия и страны Африки осудили терроризм во всех его формах и проявлениях

Россия и страны Африки осудили терроризм во всех его формах и проявлениях - РИА Новости, 28.07.2023

Россия и страны Африки осудили терроризм во всех его формах и проявлениях

Россия и страны Африки решительно и безоговорочно осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях, а также все теракты, говорится в декларации второго... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T20:11

2023-07-28T20:11

2023-07-28T20:18

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки решительно и безоговорочно осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях, а также все теракты, говорится в декларации второго саммита "Россия – Африка" об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. "Мы решительно и безоговорочно осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях, а также все террористические акты, когда бы, где бы и кем бы они ни совершались", - сообщается в тексте декларации.

https://ria.ru/20230728/terrorizm-1886984218.html

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в мире, здоровье - общество, африка, россия, форум "россия — африка"