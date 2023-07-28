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Россия и страны Африки осудили терроризм во всех его формах и проявлениях - РИА Новости, 28.07.2023
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20:11 28.07.2023 (обновлено: 20:18 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/terrorizm-1886984740.html
Россия и страны Африки осудили терроризм во всех его формах и проявлениях
Россия и страны Африки осудили терроризм во всех его формах и проявлениях - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и страны Африки осудили терроризм во всех его формах и проявлениях
Россия и страны Африки решительно и безоговорочно осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях, а также все теракты, говорится в декларации второго... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:11
2023-07-28T20:18
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки решительно и безоговорочно осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях, а также все теракты, говорится в декларации второго саммита "Россия – Африка" об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. "Мы решительно и безоговорочно осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях, а также все террористические акты, когда бы, где бы и кем бы они ни совершались", - сообщается в тексте декларации.
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в мире, здоровье - общество, африка, россия, форум "россия — африка"
В мире, Здоровье - Общество, Африка, Россия, Форум "Россия — Африка"
Россия и страны Африки осудили терроризм во всех его формах и проявлениях

Россия и страны Африки решительно осудили терроризм во всех его формах и проявлениях

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПленарное заседание II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Пленарное заседание II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Пленарное заседание II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки решительно и безоговорочно осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях, а также все теракты, говорится в декларации второго саммита "Россия – Африка" об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.
«
"Мы решительно и безоговорочно осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях, а также все террористические акты, когда бы, где бы и кем бы они ни совершались", - сообщается в тексте декларации.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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