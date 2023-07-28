https://ria.ru/20230728/telo-1886764833.html
Спасатели обнаружили тело туристки, пропавшей во время сплава в Бурятии
Спасатели обнаружили тело туристки, пропавшей во время сплава в Бурятии - РИА Новости, 28.07.2023
Спасатели обнаружили тело туристки, пропавшей во время сплава в Бурятии
Спасатели МЧС России нашли тело туристки, пропавшей 6 июля во время сплава в составе туристской группы по реке Снежная в Бурятии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T08:39
2023-07-28T08:39
2023-07-28T09:02
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
иркутская область
ми-8 амтш
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УЛАН-УДЭ, 28 июл - РИА Новости. Спасатели МЧС России нашли тело туристки, пропавшей 6 июля во время сплава в составе туристской группы по реке Снежная в Бурятии, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС по Иркутской области. Вечером 6 июля в дежурную часть МЧС поступило сообщение, что при сплаве по реке Снежной вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами. Спаслись три человека, пятерых искали. Позже на поиски был направлен вертолет Ми-8, после чего живыми нашли троих пропавших. Еще одного туриста нашли живым 7 июля. Велись поиски восьмого члена туристской группы. По данным пресс-службы, накануне группы спасателей на вертолете Ми-8 МЧС России отправились в Бурятию на реку Ара-Буректай. "В течение двух дней спасатели на катамаранах сплавлялись и вели поиск. Сегодня утром на реке Снежной в районе горы Шапка Мономаха нашли утонувшую туристку. Поисковые работы завершены", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20210423/lodka-1729566066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, иркутская область, ми-8 амтш, происшествия, новости - туризм
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Иркутская область, Ми-8 АМТШ, Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
Спасатели обнаружили тело туристки, пропавшей во время сплава в Бурятии
Спасатели обнаружили тело туристки, пропавшей 6 июля во время сплава по реке в Бурятии