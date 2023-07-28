https://ria.ru/20230728/tank-1886822069.html

Российские военные захватили французский колесный танк на Запорожье

Российские военные захватили французский колесный танк на Запорожье - РИА Новости, 28.07.2023

Российские военные захватили французский колесный танк на Запорожье

Российские военные захватили французский колесный танк AMX-10 RC в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T12:34

2023-07-28T12:34

2023-07-28T23:56

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

владимир рогов

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Российские военные захватили французский колесный танк AMX-10 RC в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Французский тяжелый колесный танк AMX-10 RC захвачен на линии фронта нашими бойцами в очень хорошем состоянии, точнее — практически в идеальном, без повреждений", — отметил собеседник агентства.По его словам, машину отправят на изучение специалистам военной промышленности.В июне Минобороны публиковало видео захвата танка AMX-10 RC в ДНР.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как заявил президент России Владимир Путин, ВСУ не достигли своих целей ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

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украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр