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Российские военные захватили французский колесный танк на Запорожье - РИА Новости, 28.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:34 28.07.2023 (обновлено: 23:56 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/tank-1886822069.html
Российские военные захватили французский колесный танк на Запорожье
Российские военные захватили французский колесный танк на Запорожье - РИА Новости, 28.07.2023
Российские военные захватили французский колесный танк на Запорожье
Российские военные захватили французский колесный танк AMX-10 RC в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T12:34
2023-07-28T23:56
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Российские военные захватили французский колесный танк AMX-10 RC в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Французский тяжелый колесный танк AMX-10 RC захвачен на линии фронта нашими бойцами в очень хорошем состоянии, точнее — практически в идеальном, без повреждений", — отметил собеседник агентства.По его словам, машину отправят на изучение специалистам военной промышленности.В июне Минобороны публиковало видео захвата танка AMX-10 RC в ДНР.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как заявил президент России Владимир Путин, ВСУ не достигли своих целей ни на одном направлении.
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безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские военные захватили французский колесный танк на Запорожье

ВС России захватили французский танк AMX-10 RC в хорошем состоянии в Запорожской области

© Фото : Public DomainФранцузский тяжелый бронеавтомобиль AMX-10RC
Французский тяжелый бронеавтомобиль AMX-10RC - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : Public Domain
Французский тяжелый бронеавтомобиль AMX-10RC. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Российские военные захватили французский колесный танк AMX-10 RC в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Французский тяжелый колесный танк AMX-10 RC захвачен на линии фронта нашими бойцами в очень хорошем состоянии, точнее — практически в идеальном, без повреждений", — отметил собеседник агентства.
По его словам, машину отправят на изучение специалистам военной промышленности.
В июне Минобороны публиковало видео захвата танка AMX-10 RC в ДНР.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как заявил президент России Владимир Путин, ВСУ не достигли своих целей ни на одном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВладимир РоговУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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