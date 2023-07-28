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Россия и Эфиопия договорились о сотрудничестве в правоохранительной сфере
Россия и Эфиопия договорились о сотрудничестве в правоохранительной сфере - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Эфиопия договорились о сотрудничестве в правоохранительной сфере
Таможенники РФ и Эфиопии подписали документы об обмене данными о стоимости товаров стран и сотрудничестве в области борьбы с правонарушениями, сообщает... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:24
2023-07-28T15:24
2023-07-28T15:24
экономика
россия
санкт-петербург
руслан давыдов
федеральная таможенная служба (фтс россии)
форум "россия — африка"
эфиопия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Таможенники РФ и Эфиопии подписали документы об обмене данными о стоимости товаров стран и сотрудничестве в области борьбы с правонарушениями, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России. "В рамках деловой программы состоялись переговоры (временно исполняющего обязанности главы ФТС - ред.) Руслана Давыдова с руководителем Комиссии по таможенным делам Эфиопии Дебэле Кабета. Стороны подписали План по взаимодействию между Россией и Эфиопией в области борьбы с таможенными правонарушениями на 2023-2026 годы и Протокол об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между странами", - говорится в сообщении по итогам подписания документов на полях саммита "Россия - Африка". В сообщении добавляется, что обмен предварительной информацией позволит таможенным органам быстро принимать правильные решения и тем самым снизить конфликтный потенциал с бизнесом. "Это очень важный момент, потому что, имея данные по характеристикам поставки, мы можем в рамках системы управления рисками заранее принять решение, и, когда товар придет, мы его быстро выпустим без задержек и помех", - прокомментировал это событие Давыдов, слова которого приводятся в сообщении. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://radiosputnik.ria.ru/20230707/germaniya-1882836662.html
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экономика, россия, санкт-петербург, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии), форум "россия — африка", эфиопия
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Руслан Давыдов, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Форум "Россия — Африка", Эфиопия
Россия и Эфиопия договорились о сотрудничестве в правоохранительной сфере
Таможенники России и Эфиопии договорились о сотрудничестве в правоохранительной сфере